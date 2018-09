Outfit università: i 10 accessori che non possono mancare nel tuo armadio

Lo sai bene anche tu, le giornate all’università sono molto lunghe e nascondono numerosi imprevisti. Noi di Skuola.net ti abbiamo salvato la vita un po’ di volte fino ad oggi e vogliamo continuare a farlo. Per questo abbiamo stilato una lista di accessori di moda, semplici ed efficaci, utilissimi per essere pronti in ogni situazione tipica della vita da studente universitario. E se stai pensando di acquistarli online, ricordati di usare il tuo conto PayPal, che, oltre a proteggere le tue informazioni finanziarie, ti può rimborsare se non ricevi l’ordine, se si danneggia durante la spedizione o se all’oggetto ricevuto non corrisponde alla descrizione. Pronto a fare acquisti nel modo più semplice e sicuro?

10. Stivali impermeabili e K-Way

Perfetti per... una piovosissima giornata di lezione autunnale

9. Cravatta (per lui) e scarpa elegante (per lei)

Perfetti per… l’invito last minute alla festa di un compagno di corso

8. Borsa trendy con porta laptop o tablet

Perfetta per… una lunga giornata di lezione

7. Borsello portamonete

Perfetto per… una rapida pausa studio

Ore 6:45. Un rombo di tuono inaudito ti sveglia un quarto d’ora prima del previsto e sai già ciò che ti aspetta: traffico, mezzi pubblici stra-pieni, e unO forse no… mentre guardi sconsolato dalla finestra i litri e litri di acqua che cadono senza freni dal cielo,che tieni sempre arrotolato in una delle tasche del tuo zaino.Da quanto non incontravi, tra i corridoi della facoltà, quel compagno di corso del primo anno! Eh sì, ne è passato di tempo, anche perché ti informa della suaTalmente imminente, che è programmata proprio per la sera dopo. Non puoi non andarci, eTutto risolto se, alla camicia (lui) e un paio di jeans, abbiniNessun problema se (lei), con il tuo semplice tubino, indossi un paio di scarpe più eleganti con qualche centimetro di tacco.Per te che frequenti ogni giorno le lezioni all’università è assolutamente- anche l’occhio vuole la sua parte - ma anche funzionale. Importante che siaper la giornata, libri e dispense. All’interno, non può mancare una tasca porta laptop (o tablet, se preferisci) per poterlo portare con te e prendere appunti in maniera comoda e veloce, oltre che studiare e, nel tempo libero, fare shopping online. Se poi proprio vuoi distinguerti enon preoccuparti.o di notevole difformità dell’oggetto recapitato con la descrizione fornita dal venditore.Tutto questo, implica un passaggio al bar o al distributore. Di certo, portare ogni volta con sé lo zaino è davvero scomodo! Per questo, per le giornate di studio in biblioteca, meglio lasciare tutto ciò che non serve nell’armadietto, portando alla postazione soltanto i libri e ildove mettere dentro le monete per il caffè e, ovviamente, la chiave del suddetto armadietto che - altrimenti - avresti già perso.





6. Orologio

Perfetto per… l’appello d’esame

5. Camicia bianca o celeste

Perfetto per… il ricevimento del professore

4. Ampia sciarpa o foulard

Perfetti per… un’aula troppo fredda

3. Portadocumenti con gancio

Perfetto per… un pomeriggio di studio in facoltà

Anche se usi lo smartphone per controllare l’ora durante lo studio e le lezioni, è ovvio che, quando è ora di presentarsi all’esame, dovrai metterlo via. E anchee in alcuni casi lo bandiscono dagli esami. Allora, come fare a contare i minuti durante i test che - di norma - hanno un tempo di consegna ben preciso? Ovviamente con unAndare al ricevimento del professore vuol direE’ difficile, infatti, che a lezione, tra la folla di studenti che frequentano le aule, si riesca ad avere un colloquio a tu per tu. Questa è quindiNulla di complicato, semplicemente ti consigliamo die pulita. Piccola attenzione che deporrà in tuo favore.Che si tratti dell’aria condizionata ben funzionante - anche troppo - in estate o del riscaldamento mal funzionante in inverno, puòL’accessorio che ti serve, e che non può mancare per evitare il mal di gola, èOttimo per creare l’effetto coperta nei casi di gelo più intenso.

Ogni universitario ha una sfilza di carte e documenti che sono imprescindibili per la sua sopravvivenza. I fondamentali sono:

- Abbonamento alla copisteria,

- Tessera della biblioteca,

- Carta d’identità,

- Carta della matricola,

- Libretto degli esami,

- Abbonamento ai mezzi pubblici

In un lungo pomeriggio di studio, ognuno di questi oggetti potrebbe essere indispensabile. Ecco perché un pratico portadocumenti, con gancio da fissare ai jeans per non perdere nulla - che tragedia, altrimenti! - potrebbe essere una soluzione per avere tutto a portata di mano senza mettere mano ogni volta al portafoglio (rischiando di perdere anche quello!).

2. Un paio di (vissute) sneakers

Perfette per… la coda in segreteria studenti

1. L’abito delle grandi occasioni

Perfetto per… la tua discussione di laurea

