TUTTAPPOSTO, dal cinema agli atenei: l’app del film contro i “baroni” entra nelle università

Coinvolgere studenti e docenti in una vera e propria “inversione di ruoli” grazie a una semplice app: è stato questo l’obiettivoche ha toccato alcuni tra i più importanti atenei italiani in questi giorni. Un divertente viaggio dal cinema alla realtà e viceversa: “” è infatti sia ilche, attraverso l’ironia del, ci regala uno spaccato della realtà universitaria del nostro Paese, sia ilideata dal protagonista della pellicola, cheEd è stato proprioad aver girato in tour per le città - con gli amici di Radio 105 e Skuola.net - con l’app che, nella finzione, viene creata per mettere a soqquadro (a fin di bene) l’ateneo, scagliandosi contro raccomandazioni, ipocrisie e “baroni”.Dopo, è stata la volta del, poi dell’. Quindi, l’attore è tornato nella sua Sicilia,. A grande richiesta, visto il successo del tour, è stata poi aggiunta, con cui si è concluso il tour.Durante queste date ha, chiedendo loro di esprimere la propria opinione sull’ateneo che frequentano ogni giorno e di denunciare ciò che vedono di sbagliato al suo interno. E hanno potuto farlo in maniera anonima, grazie a unache Roberto ha donato loro e che ritrae proprio il suo viso.In questo modo,La divertente iniziativa è stata seguita passo passo dai profili social sia di Roberto stesso, che della Medusa Film, la casa di distribuzione del film, anche con divertenti Stories su Instagram, la piattaforma più amata dagli studenti.Il tour si è concentrato sull’app intorno a cui ruota il film,, dal 3 ottobre al cinema., ideata proprio dal comico,: “Esattamente come Tripadvisor ha costretto le cucine a migliorarsi...è arrivato il momento di migliorare l’istruzione italiana e sconfiggere il baronato.” ha dichiarato Lipari.La sorpresa è che l’applicazione è realmente scaricabile da App Store e da Google Play , pronta per essere usata da matricole e laureandi degli atenei italiani per valutare l’operato dei loro professori.Il: mancano pochi giorni. La trama, come accennato, ruota attorno al concetto di meritocrazia all’interno delle università, che si sarebbe ormai perso.Così, tra ironia, satira e colpi di scena, i ruoli nell’università dove si svolge la storia si invertono sotto gli occhi degli spettatori, che si troveranno davanti professori pronti a tutto, anche ad essere onesti, pur di collezionare voti alti.Lipari è la mente dietro tutto il progetto: non è solo il protagonista, ma anche lo sceneggiatore nonché ideatore del soggetto. Al suo debutto assoluto al cinema, il comico non sarà di certo solo. Nel cast anche, che interpreta il magnifico rettore dell’università e padre di Roberto. Sarà proprio lui uno degli elementi decisivi per far sì che la lotta contro le scorrettezze possa compiersi all’interno dell’ateneo da lui gestito. Oltre, naturalmente.