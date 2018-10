Patente A, cambia l'esame: tutto su pratica e teoria

Ci sono novità per chi ha intenzione di provare a prendere la patente A. Infatti nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un decreto del Ministero dei Trasporti che introduce alcuni cambiamenti rispetto l’esame come lo abbiamo conosciuto finora.

Vediamo insieme cosa e come cambia l’esame.

Come cambia l’esame per la patente A

Esame patente A: cambia la pratica

Da poco è possibile vedere degli effettivi cambiamenti aldirettamente sulla Gazzetta Ufficiale del Ministero dei trasporti, in seguito alla pubblicazione dell’ultimo decreto. Ricordiamo cheSe la prova di teoria non subisce cambiamenti, mantenendo invariate le classiche, con il tetto massimo di errori sempre posizionato su, è la pratica che vede alcune novità.Come prima grande novità vi è l’introduzionea presentarsi il giorno della prova guida con guanti, giacca dotata di protezione di gomiti e spalle, pantaloni lunghi con quelle per le ginocchia, paraschiena e casco integrale.dei candidati durante la prova pratica, e da decreto saràIl secondo cambiamento riguarda: sarannoben distinte. Da adesso in poi la prova di guida pratica sarà così strutturata: si partirà dalla, poi si andranno a testaresui circuiti di prova. Infine, nella fase conclusiva verranno valutatiper verificare se il candidato è in grado di eseguirli con la massima sicurezza, adottando tutte le precauzioni.