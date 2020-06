Maturità 2020, per 2 maturandi su 3 ultimo anno “rovinato” dal lockdown. Il 75% avrebbe voluto tornare in classe

I maturandi volevano tornare in classe, ma non per rivedere i compagni

L'emergenza coronavirus non ha stravolto la scuola solo dal punto di vista didattico. Ha anche. L'inizio del lockdown, ironia della sorte, è coinciso proprio con l'avvio del secondo quadrimestre, quello in cui si concentra la maggior di questi appuntamenti: la, la, iMa soprattutto: nonostante gli sforzi per far tornare gli studenti in aula almeno un'altra volta, infatti, l'anno si concluderà da casa, senza che i ragazzi possano dare libero sfogo alla propria gioia per l'inizio delle vacanze estive. Una decisione che, tutto sommato, è stata assorbita bene: l'80% dei 20mila alunni - di scuole medie e superiori - interpellati da Skuola.net la considera una scelta saggia; al momento, secondo loro, non ci sarebbero le condizioni per tornare.Leggi anche:Ma, nonostante la gran parte appoggi la decisione del Ministero di non riaprire le scuole, il cuore va verso un’altra direzione. Ciò vale soprattutto per i. Ma non, come si sarebbe portati a pensare, spinto dalla nostalgia. È vero, infatti, che più della metà dei ragazzi prossimi al diploma (57%) sottolinei come la quarantena abbia rovinato il suo 'ultimo anno'. Ma: solo il 55% è dispiaciuto di non aver vissuto questi mesi a stretto contatto con persone che d'ora in poi difficilmente vedrà con la stessa frequenza; al 32% basta continuare a coltivare il rapporto con quelli con cui ha legato di più; il 13% confessa di non vedere l'ora di chiudere con la scuola.A mancare di più, semmai, è stato il. Dovendo indicaredurante il lockdown, il 28% dei maturandi mette in cima; lasi piazza(22%),per la quotidianità degli(21%). A rafforzare questa tesi un altro paio di dati indicativi: meno della metà sta studiando il modo di festeggiare lo stesso la fine delle superiori (meglio concentrarsi sul maxi-orale), appena il 18% si è preoccupato di fare una foto di gruppo per ricordo; solamente il 35% avrebbe fatto carte false per fare la gita di quinto.E non è che guardando lo stato d’animo deglila situazione cambi poi molto. Si rafforza la maggioranza - più di 3 su 4 - che avrebbe voluto rientrare a scuola:, il 27% avrebbe voluto rivivere la quotidianità della vita scolastica per qualche settimana in più. Ma questo sentimento non è così intenso da spingerli a trovare delle soluzioni alternative per celebrare la festa come si farebbe in condizioni normali:(6%)e solo un altro 27% lo sta costruendo in questi giorni. In che modo? Anche qui,che stiamo vivendo; si segue il basso profilo:(la sta progettando solo 1 su 10), piuttosto(24%)(40%); ovviamente nel rispetto delle regole.Risposta tiepida o, perlomeno, non così unanime come ci si aspetterebbe anche quando si affronta il capitolo. In teoria, quelli del viaggio d'istruzione sono da sempre i giorni più attesi da tutti gli studenti., però,; il 28% se n'è fatto una ragione sin dai primi giorni di lockdown. Sorprendente, infine, che(al 16% addirittura per niente, visto che si era già rassegnato all’annullamento della gita oppure non ci sarebbe andato).Se queste sono le premesse, è facile intuire quale sia il livello di attaccamento a un altro dei cimeli di generazioni di studenti: quellache, a distanza di anni, esce fuori da qualche cassetto rievocando volti e aneddoti di uno dei periodi più spensierati della vita. Ebbene:, mettendo d’accordo tutti.La tecnologia conferma il suo ruolo dominante dell'ultimo periodo: tra i ‘fortunati’, il 48% (che nel caso dei più grandi diventa il 63%) ha; il 21% (con quote più alte alle scuole medie) ha invece ricevuto uncon le immagini dei suoi colleghi; molto sfruttata anche la creatività, con il 18% che la foto l'haUna nota dolente conclude il quadro: osservando con attenzione i dati si intuisce la. Coloro che dicono di non sentireper l'ultimo giorno non sono affatto pochi: si tratta di. Forse perché, per qualcuno, quello lasciato a fine febbraio non era proprio un 'paradiso': il 32% di loro, ad esempio, dice che in questi mesi non ha sentito la mancanza dei compagni di classe (il 13% per niente); solo al 30% sono mancati tantissimo. A ribadirlo un ultimo numero:, da quando si possono vedere gli amici,, il 50% si è organizzato solo con quelli più stretti.