La scuola che insegna le competenze del futuro? Non è quella italiana

Top10 dominata dalle nazioni europee

Le politiche pubbliche fanno la differenza

Didattica ancorata a schemi troppo vecchi

Le competenze si acquisiscono soprattutto fuori dalla classe

Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente. Molti settori della società, però, non riescono a sostenere un ritmo così frenetico. A partire dalla scuola. Specialmente in alcuni Paesi. Gli studenti sono quelli che dovrebbero apprendere più degli altri le ‘regole del gioco’ con cui si andranno a confrontare una volta usciti dal sistema educativo.. L’, ad esempio, si piazza(al nono in Europa, l’indicatore elaborato dalla rivista ‘The Economist’ - per conto della Yidan Prize Foundation – che misura, quelle competenze fondamentali per trovare un’occupazione di livello medio-alto nei prossimi decenni.Quali sono, invece,su questo argomento? Ai vertici troviamo due nazioni europee, che staccano nettamente tutte le altre:, che non è nuova ad eccellere quando si parla di educazione e formazione; poco distante la insidia la, che si piazza in seconda posizione. Terzo gradino del podio per la. Ma, scorrendo la classifica, ci si accorge che è il ‘Vecchio Continente’ a fare la parte del leone.: la Svezia è quarta, l’Olanda sesta, la Germania settima, la Francia nona e il Regno Unito decimo. Agli altri restano solo le briciole. Tra le prime dieci ci sono solo tre extraeuropee: la già citata Nuova Zelanda, il Canada (quinto) e Singapore (che divide con in tedeschi la settima casella). Dati che rendono ancora piùA far spiccare il volo alle prime della classe è soprattutto uno dei tre parametri su cui si basa il WEFFI:. Un sistema virtuoso si basa su una buona strategia educativa che necessariamente parte dall’alto. Ma, poi, il tutto deve essere calato nella realtà di tutti i giorni. Ecco perché, oltre alle iniziative intraprese dai governi, il rapporto dell’Economist Intelligence Unit prende anche in considerazione altri due passaggi chiave:. Forse per questo: la classifica è chiusa (50esimo posto) dal Pakistan, preceduto da Iran, Algeria, Nigeria, Egitto, Bangladesh, Etiopia, Indonesia, Arabia Saudita, Kenya e India. Aree ancora in via di sviluppo che devono recuperare tantissimo terreno sulla concorrenza.Il problema, però, è generalizzato. Perché, secondo gli autori del rapporto WEFFIper fornire alle prossime generazioni le competenze di cui probabilmente avranno maggior bisogno. Il cambiamento tecnologico richiederà skills lontane dall’approccio con cui per secoli sono andati avanti l’insegnamento e la parallela costruzione del curriculum dello studente.che saranno necessarie, ma che non possono essere facilmente trasmesse in un ambiente di classe tradizionale come quello attuale.Il rapporto, infine, sottolinea. Peccato che le aule, negli ultimi 200 anni, hanno subìto davvero pochi cambiamenti, con lezioni quasi sempre frontali. La principale sfida per gli insegnanti sarà proprio quella di aggiornarsi assieme agli alunni. Ma lo stesso report evidenzia anche come. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ad esempio, è stato dimostrato che la frequentazione dei club di doposcuola (per gli studenti delle scuole primarie e secondarie) porta a un miglior rendimento scolastica e universitario.