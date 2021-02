Ritorno in classe, l’Italia ha chiuso le scuole meno di altri paesi in Europa

Ritorno in classe, in Italia meglio che in altri paesi europei

Azzolina, scuole chiuse: "Occorre fare attenzione"

Da lunedì 1 febbraio sono tornati in classe circadi alunni delle(mancano all'appello solo quelli della Sicilia, che riprenderanno con le lezioni in presenza dall'8 febbraio). Che vanno a sommarsi a quelli di elementari e medie che, tranne qualche eccezione, già da settimane hanno ripreso la didattica frontale (ammesso che abbiano mai chiuso).Ovviamente il ritorno dei più grandi avverrà gradualmente:, con percentuali, come prevede l'ultimo DPCM. Ma è comunque un momento molto atteso visto che, spesso,. Alcuni leader politici hanno contestato al Governo di aver fatto diventare l'Italia il paese con il. Ma, proprio analizzando la popolazione studentesca nel suo complesso,, come sottolinea un recenteIn base ai dati contenuti in un grafico diffuso i questi giorni da Huffington Post . Solo la, nel periodo preso in considerazione (settembre 2020 - gennaio 2021) ha tenuto le scuole sempre aperte, mentre ad aver bloccato l’attività scolastica in presenza in modo pressoché totale, ci sono grandi nazioni come, con almeno 4 settimane di stop. Oltre ai transalpini, solamente Belgio, Croazia, Islanda, Montenegro, Moldavia e pochi altri Stati non hanno mai chiuso le scuole. Se invece si considerano le chiusure parziali,Intanto, in un video messaggio postato sui propri social,: "In queste ore si sta completando il rientro a scuola dei ragazzi delle superiori. Il primo ciclo, lo sapete, è sempre rimasto aperto, circa. Le scuole superiori hanno invece ripreso la didattica in presenza, gradualmente. E in queste settimane, dove si è aperto per primi, i contagi sono rimasti stabili. E' un elemento che conforta, ma l'attenzione deve rimanere molto molto alta. La scuola va protetta anche fuori dalle aule. E questa è una responsabilità di tutti. Ricordiamocelo sempre".