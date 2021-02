Scuola, le 10 priorità per il nuovo Governo secondo gli studenti

1. Maggior orientamento al futuro

2. Una scuola più pratica

3. Innovare la didattica

4. Scuole più sicure

5. Cattedre più 'stabili'

6. In presenza al 100%

7. Docenti più 'tecnologici'

8. Diritto allo studio per tutti

9. Riparare i danni prodotti dalla Dad

10. Classi meno affollate

Da quando c'è stato il cambio della guardia a Viale Trastevere, il dibattito si è concentrato soprattutto sulla stretta attualità: esami di maturità , prolungamento dell'anno scolastico, nuove chiusure degli istituti a causa del Covid. Nel frattempo, però, bisogna andare oltre. ImmaginandoProprio quello che il portale Skuola.net ha chiesto di fare agliintercettati da un recente sondaggio. E grazie ai quali ha potuto stilare, individuandoche gli studenti indicano al nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, per orientare la sua azione.Leggi anche:La questione delle questioni: l'. Viviamo in un'epoca ricca di incertezze. Anche dal punto di vista formativo e lavorativo. I, alcune spariscono, se ne affacciano di nuove. Indispensabile conoscere prima queste dinamiche, per prepararsi a dovere. Un compito che il sistema didattico non sempre riesce ad assolvere. Il risultato è che tanti ragazzi si accorgono di aver sbagliato strada o di non aver avuto il giusto consiglio. Quando, forse, è troppo tardi. Ecco, il 17.2% non vorrebbe fare la loro stessa fine.Al punto precedente, in qualche modo, si lega anche le seconda priorità in ottica studenti per dare sul serio uno slancio in avanti al mondo dell'istruzione. Per il 17%. La teoria continuerà a servire ma. Parallelamente, si dovrebbero introdurre, anche negli indirizzi in cui per ora sono marginali. Oltre a sapere, per i ragazzi, bisogna saper fare.Perché i ragazzi, dovendo indicare i cardini del proprio 'programma per la scuola', alla fine guardano soprattutto alle loro esigenze. Al terzo posto, infatti, mettono anche l'assoluta urgenza di una, che li faccia familiarizzare con gli stessi metodi e strumenti con cui poi si dovranno confrontare negli studi futuri e nel lavoro. A pensarla così è il 15%.Ai piedi del podio, con il 10% dei consensi, un'altra annosa questione: la sicurezza del luogo in cui, in tempi normali, i ragazzi passano gran parte delle giornate. Il pensiero va subito allo spinosissimo tema dell'. Tanti gli istituti che ancora oggi non ricevono un'adeguata manutenzione, mettendo in pericolo chi li frequenta. Ma, in questo momento storico, scuole più sicure può anche voler dire, in cui non ci si contagia e non ci si ammala.In molti, a causa della rotazione delle cattedre e del precariato che affligge la categoria degli insegnanti da molti anni. Così, il 9,7% si fa alleato dei professori nella loro battaglia, chiedendo al Ministro una soluzione rapida.Uno degli obiettivi dichiarati di Bianchi è quello di. L'andamento della pandemia, però, lascia un po' scettici sulla sua fattibilità, perlomeno in tempi rapidi. Per questo anche i ragazzi hanno un atteggiamento prudente: è l'8,1% a spingere forte su questo tasto. Un numero comunque non basso.La necessità di garantire un corpo docente sempre pronto a confrontarsi con generazioni che cambiano e con le nuove sfide che il sistema didattico periodicamente propone è uno dei temi più importanti per la scuola. Anche Mario Draghi, nel suo programma, ha parlato esplicitamente della n. Specie. Gli studenti però la vedono diversamente: è il 7.4% che lo vede un passaggio indifferibile.Quello della- a prescindere dal luogo di residenza o dal contesto sociale di provenienza - è un argomento che forse preoccupa più gli addetti ai lavori che i ragazzi. Solamente il 5.9% lo avverte come prioritario. E questo è un ulteriore problema: i dati sull'abbandono e sulla dispersione scolastica parlano chiaro., legati sia all'arretratezza digitale di cui soffrono ancora troppe famiglie sia alla difficoltà di andare avanti con i programmi 'da remoto'. Ma, considerando che solo il 5.7% chiede al neo ministro di concentrarsi sul, possiamo dire che nella stragrande maggioranza dei casi la Dad alla fine abbia funzionatoQuello delleè un dossier aperto sul tavolo di ogni ministro dell'Istruzione e che torna in auge a ogni inizio d'anno scolastico. Durante la pandemia, poi, è stato ulteriormente accentuato dal fatto di dover. Ma gli studenti, pur avendolo ben presente, non lo fanno rientrare tra le cose più urgenti da risolvere: appena il 4% lo mette in cima alla lista.