Scuole al freddo, quanto sono "efficienti" i nostri istituti?

Arriva l’inverno e, come ogni anno, per le scuole è la prova del nove sullo stato di salute dei propri impianti di riscaldamento. Che le nostre classi siano fredde non è una novità. Ma non sempre la ‘colpa’ è dei caloriferi. Specialmente quando le temperature si fanno più rigide, diventa determinante il ruolo di quegli accorgimenti – porte e finestre su tutti – in grado di isolare le aule. Inutile, infatti, pompare calore quando l’ambiente disperde. E questa, purtroppo, è la condizione in cui versano tantissimi istituti. A certificarlo è l’analisi degli Open Data del Miur sull’edilizia scolastica, effettuata da Skuola.net. Perché quasi la metà – il 42% - dei 40.151 edifici attivi (che, dunque, ospitano quotidianamente gli studenti) ancora non è dotato di alcun sistema per la riduzione dei consumi energetici.

Solo un terzo delle scuole ‘efficienti’ ha porte e finestre isolanti

Molti optano per la ‘zonizzazione’ del riscaldamento

Più di 1 istituto su 10 usa ancora impianti a gasolio

Anche il tipo di, però, ha un peso importante sull’efficienza delle nostre scuole. Non tanto dal punto di vista energetico. Qui si parla soprattutto di inquinamento. E, per fortuna, molti istituti si sono dotati di fonti che hanno un impatto minore sull’ambiente: tra quelli che hanno risposto al questionario del Miur (l’85% del totale),, infatti, ha un; ancora meglio quelche ha scelto il; il, invece, usa il(ad acqua); mentre un altro(utile anche in estate). Pollice verso per il, che(il combustibile più inquinante tra quelli elencati). Sempre meglio di quell’1% che non ha un impianto funzionante e deve essere riscaldata con le classiche (ma pericolose) stufe elettriche.