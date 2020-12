I protagonisti del 2020 visti dagli studenti: ecco le "Pagelle". Conte promosso, plebiscito per sanità e famiglie

La sanità e l’informazione

Come da tradizione, la fine dell'anno coincide conche hanno caratterizzato i dodici mesi precedenti. Ma stavolta è diverso, c’è più attesa. Del resto il 2020 è stato un anno unico e, speriamo, irripetibile. La pandemia ha portato alla ribalta nuovi protagonisti oppure ha posto ancora di più sotto i riflettori quelli già noti.Finora però è stata raccolta la voce di chiunque, tranne quella dei giovani. Così, il sito Skuola.net ha voluto capire – attraverso il parere di 5mila ragazzi di scuole medie, superiori e università -. In che modo? Con la modalità a loro più familiare: indicando. Chi si sarà salvato e chi, invece, non avrà superato la prova?Leggi anche:I veri 'primi della classe’, per i giovani, sono loro: i, in prima linea nel fronteggiare la pandemia. Perun vero plebiscito:. Buono il riscontro anche per gli ormai famosi: qualcuno li ha accusati di badare più alle apparizioni in Tv e sui giornali mae li 'promuove' (il 27% li rimanda, solo il 18% li boccia). Meno consensi, invece, per chi l'emergenza l'ha raccontata in tutte le sue forme: i giornalisti.: il 37% lo 'promuove', mentre il 30% lo 'boccia' e il 33% lo 'rimanda'. Avrà pesato l'enorme quantità di notizie sul virus che a ogni ora del giorno ancora oggi riempiono i palinsesti?Indubbiamente il mondo della politica è stato il pilastro su cui ha poggiato tutta la strategia anti-Covid. Al Governo è stato chiesto di prendere le decisioni più importanti e, spesso, dolorose. Alla fine, però, l'unico che sembra salvarsi è il capitano della squadra:. Il presidente del Consiglio, infatti, viene(a 'bocciarlo' appena il 18% del campione, 'da rimandare' per il 29%). Tutt'altra storia per i due ministri da cui dipendeva la sorte degli studenti:. Sono entrambi bocciati dalle rispettive platee (alunni di medie e superiori da un lato, universitari dall'altro): la prima con il 76% dei voti contrari, il secondo con il 63%. D’altronde era anche molto improbabili aspettarsi il contrario: chi è stato studente difficilmente ricorda inquilini di Viale Trastevere popolari. La stessa sorte, però, tocca a tutta la politica: anche l'operato dell'opposizione è bocciato, più precisamente dal 60%.Un anno, quello dominato dal Covid, che è stato monopolizzato da. Parole come assembramento, mascherina, distanziamento, lockdown sono entrate nel nostro vocabolario quotidiano. Ciò è valso anche per la scuola. Con, solitamente poco inclini al rispetto di imposizioni calate dall'alto, che per una volta sembrano essersi resi conto dell'importanza di queste norme cosicché: è così per il 52% (1 su 5 le boccia, il 28% le rivedrebbe). Promossi anche chi queste regole ha dovuto farle rispettare: le. Militari, poliziotti e le 'divise' in generale vengono applauditi dal 58% (il 25% li rimanda, il 17% li boccia).Inevitabile, infine, un approfondimento sul. La routine degli studenti è stata stravolta e nelle loro vite ha fatto la comparsa la didattica a distanza. Insegnanti, presidi e loro stessi si sono dovuti rimboccare le maniche per andare avanti con programmi, verifiche ed esami. Ma gli sforzi fatti da tutti non bastano per portare alla promozione piena, una quota simile (35%) lo boccia, per il 28% è da 'rivedere'. Molto più apprezzato, semmai, il lavoro di chi ha cercato di supportarli dall'esterno. Come i: la chiusura forzata in casa ha fatto riscoprire ai ragazzi, in condizioni normali poco 'frequentata’; una risorsa che, dopo una valutazione così approfondita (specie durante il lockdown), viene. E tra i supporti esterni c’è stato anche. Il portale di riferimento per gli studenti non poteva sottrarsi al giudizio popolare:, 1 su 10 lo boccia e altrettanti lo rimandano. Insomma, per una volta che sono loro a dare un giudizio, gli studenti non risparmiamo il carbone a nessuno. Ed è giusto che sia così.