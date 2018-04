Gite spericolate, 1 studente su 10 fa uso di droghe. E al triennio delle superiori la percentuale raddoppia

Non aprite quella porta: dietro potreste trovarci di tutto. Non è un titolo di un film ma la triste realtà. Stiamo parlando di quello che spesso capita negli alberghi d’Italia e d’Europa, soprattutto in primavera, quando sono popolati dalle comitive di studenti in gita d’istruzione. Perché, a volte, questi viaggi di istruttivo hanno davvero poco. Le cronache ce lo ricordano puntualmente. L’ultimo episodio in ordine di tempo è quello che ha visto protagonisti i ragazzi del prestigioso Liceo Parini di Milano in trasferta a Roma, beccati a far uso di Marijuana dai loro professori, e per questo denunciati. Ma, se pensate che sia un caso limite, isolato, vi sbagliate di grosso.

I racconti dei ragazzi tra droghe, alcol e sregolatezza

L’osservatorio di Skuola.net sulle gite

Un racconto che fa il paio con le tante testimonianze raccolte nelle scorse settimane dall’emittente radiofonica Radio Cusano Campus. In quel caso sono stati soprattutto gli studenti romani a raccontare i propri viaggi di classe ‘estremi’. C’è. Chi parla di. Chi riporta. E chi chiama addirittura in ballo i, secondo le ricostruzioni di alcuni,Come detto, però, questo quadro deve stupire fino a un certo punto.e, dando voce direttamente ai ragazzi, ha in più di un’occasione sottolineato come le gite siano spesso il pretesto per sfogare i bassi istinti. Secondo l’ultima rilevazione effettuata,(soprattutto droghe leggere) durante il viaggio di classe.: concentrandoci, ad esempio, sull’. Discorso simile per l’: se tra gli under16. E, sempre alle superiori, 2 su 5 escono dall’albergo senza il docente accompagnatore. Pronti per vivere una folle notte senza regole.