Italiano e social network, un amore possibile: GenZ attenta alle virgole quando scrive online

Chi ha detto che le nuove generazioni non vanno d’accordo con la grammatica italiana? Certo, lo “strafalcione” è dietro l’angolo, ma questo è vero per tutte le età. Forse, è tutta una questione di concentrazione. Perché, quando i ragazzi si impegnano, cercano di limitare al massimo gli errori. Il loro terreno preferito? I social network. A dirlo è una ricerca del portale Skuola.net, effettuata su 4500 studenti di scuole medie, superiori e università. Lo spunto è l’edizione 2018 della “Giornata ProGrammatica”, l’evento per la promozione della lingua italiana ideato da “Radio3 – La Lingua Batte” insieme al Miur e in collaborazione con il Ministero degli Esteri (MAECI), l'Accademia della Crusca, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) e la Comunità Radiotelevisiva Italofona (CRI), di cui Skuola.net è partner.

L'attenzione al post

La paura di essere giudicati

WhatsApp aiuta a scrivere bene

Come i social migliorano l'italiano

I ragazzi dimostrano di badare a quello che scrivono quando preparano un post o un commento da pubblicare online: ildi grammatica o di ortografia; a questi, si aggiunge un 13% che lo fa ogni tanto, probabilmente quando tiene particolarmente al contenuto; appena il 18%, invece, confessa di pubblicare senza controllare.laddove la platea dei lettori dovrebbe essere più ristretta. Ma non importa, meglio non rischiare. La quota di quanti correggono sempre eventuali errori, in quest’ultimo caso, è del 71%; mentre ilQesta premura è forsedal popolo del web? In effetti, 1 su 4 ha ricevuto almeno una volta un commento negativo a un post condiviso sui social network, perché aveva sbagliato a scrivere. Gliquasi la metà dei giovani intervistati – ilin un messaggio istantaneo. A loro volta, comunque, questio una chat scorretta (62%).Ma la paura di essere rimproverati non è il solo motivo di tanta attenzione. Secondoda usare a scuola. Molto, però, dipende dalla piattaforma su cui ci si esercita. Ce ne sono alcune che, secondo i giovanissimi, facilitano più di altre il compito:, sempre per quel discorso che in chat ci si giudica più facilmente. Segue Instagram (16%), forse perché è il più presidiato dai loro coetanei e un errore passerebbe meno inosservato. Pari livello di attenzione è richiesto da Facebook e Twitter (11%). Chiude l’elenco Snapchat (9%), ma qui il lavoro è facilitato: dopo un po’ spariscono le tracce.Sono gli stessi studenti, interpellati da Skuola.net, a spiegare in che modo i“Personalmente scrivere sempre [in chat, su WhatsApp) mi aiuta molto a formulare frasi, opinioni e commenti in un italiano corretto”, commenta uno dei ragazzi intervistati; “postando delle foto - spiega un fautore di Instagram - si pensa alla frase che possa descriverla al meglio e quindiPoi, c’è chi approfitta di un aiutino: “Ilmentre scrivo, così imparo!”, e chi, invece, crede che un italiano corretto serva soprattutto ad esprimere al meglio il proprio pensiero, anche sui social: “Spesso in chat si creano discussioni per le quali senza un corretto italiano non si riesce a far capire quello che si intende e si crea solo confusione”.