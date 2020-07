L’estate 2020 della Generazione Z in 10 punti: trend e tormentoni delle vacanze post-lockdown

1. Vacanze? Nì

2. Italia, I love you

3. Tutti al mare…

4. …In famiglia

5. Parola chiave: relax

6. E i libri? Aperti

7. Mascherina, gel igienizzante e distanza non possono mancare

8. La canzone dell’estate 2020: “Karaoke” di Boomdabash e Amoroso

9. L’estate 2020 in TV? Sotto il sole di Riccione e Temptation Island

10. Personaggio dell’estate 2020: Chiara Ferragni (con sorpresa)

Dopo i primi duri mesi del 2020 ora si respira aria di vacanza, anche se attraverso le mascherine. Protagonisti, in particolare,che in questa “nuova” normalità. Anche se dovranno fare a meno di alcune abitudini, per trovarne altre. Ma come sempre resistono loro, i “tormentoni”, che con l’arrivo del caldo spopolano e trascinano le masse.Skuola.net, che da sempre è al fianco degli studenti, con l’arrivo del mese di agosto ha deciso di tracciare - con l’aiuto dei diretti interessati, 2500 giovani tra i 14 e i 25 anni, intervistati online -. Dallealla, dalallanelle cuffiette, ecco svelati i trend di questo strano anno.Leggi anche:È la madre delle domande che i ragazzi si sono fatti durante il lockdown, specie verso la fase finale: riuscirò ad andare in vacanza? Il timore era legittimo perché, a conti fatti, la crisi economica ma anche la paura del contagio hanno fatto saltare il banco:Ma, appurato che si riesca a rompere la routine quotidiana (perlomeno per qualche giorno) - cosa che riguarda il 40% del campione - c'è un’altra scelta che quest'anno ha messo in crisi molti: dove andare? Le difficoltà negli spostamenti (specie se in aereo), unite alla paura di andare troppo lontano da casa, terranno quasi tutti all'interno dei confini nazionali, giovani compresi:. Ma era prevedibile.Dunque, niente isole greche o spagnole né capitali europee (mete predilette dagli under 25):. Meglio se balneari, visto che. Briciole per gli altri: la montagna si ferma al 15% delle preferenze, le città d'arte raccolgono solo il 9% dei voti, appena il 7% farà un tour itinerante per vedere più posti.Vacanze che, per la Generazione Z, saranno quasi un prolungamento del lockdown (ma in trasferta). Perché i compagni di viaggio saranno le stesse persone con cui hanno vissuto la quarantena: la famiglia. Nell'anno del Covid-19 -, al massimo allargando l'invito a qualche parente. Solo 1 su 3 farà qualcosa con dei coetanei., semmai,Non c'è dubbio che, viste le caratteristiche appena elencate,. Per questo la maggior parte dei giovanissimi non ha riposto grandi aspettative nel prossimo mese:, il 18% lo passerà all'insegna della “cultura”, il 7% ne approfitterà per ritrovare un contatto con la “natura”, il 6% per fare tanto “sport”;. Ecco perché - per 7 ragazzi su 10 -, rimandando la vita notturna all'anno prossimo.Ma, purtroppo per loro, l'estate non coincide solo con relax, divertimento, spensieratezza. Specie quest'anno, con la lunga chiusura delle scuole e delle università, molti sono rimasti indietro con programmi ed esami. Il risultato è che. I più piccoli dovranno smaltire l'enorme carico di compiti che i docenti gli hanno assegnato per 'aiutarli', i più grandi dovranno mettersi sotto per recuperare gli esami lasciati in sospeso.Il Covid-19 deve aver spaventato davvero tanto i più giovani, probabilmente alla prima grande prova della loro vita al cospetto di un'emergenza di tali proporzioni. In queste settimane post-lockdown abbiamo sentito parlare di comportamenti irresponsabili da parte dei ragazzi. Ma, stando alle loro risposte, si è trattato di una sparuta minoranza.– oltre il 90% - anche durante le vacanze, a partire dalla mascherina.Ma c'è una cosa che neanche la pandemia è riuscita a cancellare (con buona pace dei detrattori):. Anche stavolta la concorrenza era agguerrita. A riempire la top10, come quasi sempre avviene, i ritmi latini. Chi l'ha spuntata? A dominare è ildel Salento firmato da. Seconda piazza per un altro professionista del tormentone: è. Al terzo posto, invece, cambiano le sonorità: c'èdel rapper-trapper, in classifica ormai dall'inizio della primavera.Le sere d’estate in relax non possono fare a meno dell’amica di tanti, la Tv. Quest'anno, che risponde ai canoni classici del genere: è, che molto ricorda il famoso “Sapore di mare” di quarant'anni fa. A contendere lo scettro al film Netflix, il fenomeno, ilin un villaggio vacanze. Evidentemente anche la nuove generazioni vanno pazze per amori e tradimenti sotto l'ombrellone.Chiudiamo il decalogo con la proclamazione del(almeno secondo la GenerazioneZ). La scena è ancora dominata da virologi e politici che fanno bilanci e previsioni sul futuro. Ma questo periodo ha avuto come protagonista anche un idolo per migliaia di ragazzi:. L'influencer di fama mondiale è stata sulla breccia prima e dopo il lockdown: lanciando una raccolta fondi per l'ospedale di Milano, partecipando alle manifestazioni contro il razzismo, visitando i luoghi della cultura italiana per rilanciare il turismo, sfornando persino una hit estiva con Baby K. Ma, attenzione,: è quella che tutti conoscono come; per intenderci quella che ha pronunciato la fatidica frase:... ormai una vera star dei social.