Calendario scolastico: in Italia si sta più a lungo sui banchi

Quando si torna a scuola nelle varie regioni italiane? Non c’è una data unica per tutte, ma l’avvio delle lezioni varia a seconda dell’entità locale. I primi a rientrare in classe sono stati gli studenti di Bolzano il 5 settembre, gli ultimi quelli della Puglia il 20 settembre.

Com' è la situazione negli altri paesi? A fornire una panoramica dell'anno scolastico in Europa è il nuovo rapporto Eurydice . Nella maggior parte dei paesi la prima campanella suona all’inizio di settembre, ma in 10 paesi si torna sui banchi già ad agosto. Per ragioni climatiche sono Danimarca e Finlandia a tornare prima sui banchi, tra il 9 il 14 agosto.In Germania l’anno scolastico inizia ufficialmente il 1° agosto, ma in realtà - spiega Eurydice - nei diversi Lander la campanella suona tra il 6 agosto e l’11 settembre. In alcuni paesi, la data di inizio è di solito intorno a metà settembre: questo è il caso nell’Europa meridionale (Albania, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia) ma anche in Bulgaria e Lussemburgo.A Malta, i bambini tornano a scuola alla fine di settembre. In Austria, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Svizzera, l’inizio e la fine dell’anno scolastico variano in modo significativo a seconda delle regioni.La durata dell’anno scolastico varia da un massimo di 200 giorni in Italia e Danimarca (record in Europa) a un minimo di 156 in Albania. In circa la metà dei paesi l’anno scolastico conta 170/180 giorni; in 17, il numero varia tra 181 e 190 giorni. Oltre alla pausa estiva, ci sono altri quattro periodi principali di vacanze scolastiche in tutta Europa: le vacanze autunnali, Natale e Capodanno, inverno/feste di Carnevale e la primavera/Pasqua.Pause organizzate con modalità diverse da paese a paese.I periodi e le date delle vacanze scolastiche possono variare anche addirittura all’interno di un paese, come accade in Italia, dove le singole regioni adottano un proprio calendario.A Natale, in quasi tutti i paesi la sospensione delle lezioni è di due settimane; in alcuni paesi (Polonia e Slovenia) c’è solo una settimana di vacanza, mentre in Germania addirittura tre.L’anno scolastico finisce generalmente tra la fine di maggio e la seconda metà di luglio.Giugno è il periodo in cui inizia la pausa estiva nella maggior parte dei paesi. La durata delle vacanze estive varia in modo significativo tra i paesi: da 6 settimane in alcuni Länder tedeschi, i Paesi Bassi, il Regno Unito (Inghilterra, Galles e Scozia) fino alle 12 e 13 settimane in Italia.