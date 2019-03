Lavoro: le donne sono più brave degli uomini negli studi, ma guadagnano di meno

Le ultime Indagini AlmaDiploma e AlmaLaurea permettono di fotografare le performance formative e professionali delle donne, dalla scuola superiore all'università fino al mercato del lavoro. Che siano mamme o single laureate la situazione non cambia. Le donne continuano ad essere meno pagate degli uomini e la parità salariale è molto lontana. Il Rapporto 2018 sul profilo dei diplomati, realizzato dal consorzio, ha evidenziato come tra i laureati magistrali biennali, a cinque anni dal conseguimento della laurea, le differenze di genere siano davvero consistenti: se il tasso di occupazione per gli uomini è pari al 91,0%, nel caso delle donne si ferma all’84,6%.

Meno soldi per le donne

La maternità "penalizza" le ragazze

Stessa laurea, prospettive differenti

Differenze significative ci sono, inoltre, anche dal punto di vista dei. Tra i laureati magistralibiennali che hanno iniziato l’attuale attività dopo la laurea e lavorano a tempo pieno,- a cinque anni -: 1.675 euro netti mensili rispetto ai 1.416 euro delle donne. con gli uomini che, a parità di mansioni, guadagnano in media 155 euro netti mensili in più delle donne. Questoqueste ultime: il voto medio di laurea è di 103,5 su 110 (101,6 per gli uomini).A penalizzare le ragazze nel proseguimento della loro carriera professionale c'è soprattutto la. Per gli. E nel confronto interno tra laureate la differenza è ancora più marcata:, nel caso delle. Il differenziale maschi-femmine tra chi ha figli è ancora più evidente in termini salariali: i primi percepiscono percepiscono in media 1.734 euro, contro i 1.350 delle seconde.La situazione non cambia se si prendono in considerazione i singoli percorsi di specializzazione: per le. Stesso discorso per ledove i contratti a, con una retribuzione di 1.617 euro per gli uomini contro i 1.464 euro delle donne.

E nei percorsi umanistici o storico-letterari, solitamente i più scelti dal mondo femminile? Anche qui le donne risultano ugualmente svantaggiate: a cinque anni dal completamento della laurea guadagnano in media 1.231 euro mensili netti (i colleghi maschi percepiscono attorno ai 1.388 euro). Anche nelle aree letterarie il divario salariale è evidente: 1.480 euro per gli uomini rispetto a 1.395 euro per le donne.

Donne poco soddisfatte del proprio lavoro

In generale, infine, le donne risultano leggermente; in particolare, a cinque anni dalla laurea sono meno gratificate dalle opportunità di contatti con l’estero, dallee dalla. Fanno eccezione, con una maggiore soddisfazione nella componente femminile, l’utilità sociale del lavoro e il tempo libero a disposizione.