X Factor 2018, la finale: curiosità, finalisti, vincitori probabili

Mancano ormai poche ore alla tanto attesa finale della dodicesima edizione di XFactor. Questa sera, infatti, i quattro talenti rimasti indenni dalle eliminazioni Naomi, Bowland, Anastasio e Luna si contenderanno la tanto agognata vittoria. In attesa di scoprire chi tra loro sarà il vincitore, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla finale di questa sera!

Cosa accadrà durante la finale

Conferme e assenze della prossima edizione

L’omaggio alla tragedia

I pronostici per la vittoria

Quello di stasera si preannuncia comeAd esibirsi oltre i quattro finalisti ovviamente, ci sarannoProprio con loro Naomi, Bowland, Anastasio e Luna avranno la possibilità, più unica che rara, di duettare. Il tutto avverràche avranno così la possibilità di godersi dal vivo lo spettacolo. Per chi non potrà essere lì, la diretta si fa in due: andrà infattiDopo i numeri registrati dalla semifinale, la più vista di sempre con ben un milione e 343mila spettatori medi, c’è grande attesa per questa sera! Inoltre, la collaborazione tra Sky e Vodafone renderà la finale davvero speciale e unica: X Factor sarà infatti il primo programma in Europa a sperimentare in 5G la Virtual Reality immersiva con visori che daranno la possibilità di vivere lo spettacolo in tempo reale e a 360 gradi.Nonostante ancora non sia terminata la dodicesima edizione, già i parla della tredicesima. Se, avendo firmato un contratto che prevede la sua presenza anche per il prossimo anno, non sarà così per due dei giudici. Salvo sopresepiùChi li sostituirà? Al momento non è dato saperlo, molti fan del programma non vogliono proprio pensarci e sperano in un colpo di scena.Non solo musica e spettacolo, all’interno della puntata di stasera ci sarà spazio anche per unaUn pensiero quindi andrà alleche hanno perso la vita nella discoteca durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta. Il programma, infatti, rivolgendosi ad un pubblico molto giovane, lo stesso a cui appartenevano le vittime, ha sentito il dovere di rivolgere loro un pensiero.Stando ai pronostici, ildi questa edizione ècomponente della squadra di Maura Maionchi. Il rapper campano, però, non la pensa così ed è convinto di esser soddisfatto già per aver raggiunto la rosa dei quattro finalisti. Insomma stasera non resta chee scoprire chi sarà il vincitore di questa dodicesima edizione!