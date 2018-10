Costumi di Halloween 2018, i 10 più ricercati per la festa in maschera

Halloween, la festa più paurosa dell’anno, si avvicina e le opzioni su quale costume da indossare per la festa di mercoledì sono davvero svariate. Il rischio, però, di essere banale o peggio ancora ripetitivo sono tante! Per evitarle noi di Skuola.net, grazie all’analisi effettuata di SEMrush, abbiamo pensato di venire in tuo soccorso! Ecco una lista dei 10 travestimenti che saranno più in voga quest’anno, in base alle ricerche effettuate su Google, la notte di Halloween!



10 Jessica Rabbit

9 Alice in Wonderland

8 Poison Ivy

7 Cheerleader

6 Harry Potter

5 Batman

4 Ladybug

3 Catwoman

2 Wonder woman

1 Spiderman

Per le ragazze che la sera di Halloweenil costume più azzeccato è certamente quello di Jessica Rabbit! La femme fatale, fidanzata di Roger Rabbit, sarà una delle protagoniste di quest’anno. Se non avevi preso in considerazione questo costume, sei ancora in tempo per pensarci!Non è certamente tra quelli che fanno più paura, ma quello di Alice è unquindi adatto per la sera di Halloween.Poison Ivy è probabilmenteIl suo costume non è molto difficile da creare, ma è piuttosto complicato rappresentare il carattere! Se pensi quindi che possa fare al caso tuo, è meglio riguardarti il film prima di uscire di casa per recarti alla festa!Chi non ha mai sognato, almeno per qualche ora, di essere una ragazza pon pon? Non c’è film o serie americana che non parli di ragazze bellissime e super agili!In molte, ne siamo certi, invidieranno la tua scelta se sceglierai di essere una cheerleader la sera di Halloween!Il maghetto più amato di sempreTi basterà indossare una paio di pantaloni neri, una camicia bianca, un bel paio di occhialini tondi e una sciarpa a righe per essere un perfetto Harry Potter! OvviamenteSe vuoi indossare unallora quello da Batman fa proprio al caso tuo!magari ti aiuterà a conquistare la ragazza dei tuoi sogni!Le storie di Ladybug e Chat Noir,sono una serie animata franco-giapponese-coreana. Quindi se sei un grande fan degli anime questo costume è perfetto per te.Scegliere il costume di Catwoman è un’ottima idea.Con questo costume, fidati, non passerai certo inosservata…tutti alla festa ti noteranno!E’al pari dei suoi colleghi maschietti. Con il suo look provocante ha fatto sognare intere generazioni!Al primo posto non poteva non esserci lui! Il costume da Spiderman è abbastanza complicato per crearlo fai-da-te, ma èFai una veloce ricerca e trovane uno su misura.e sei pronto per il party più terrificante dell’anno.