San Faustino: perché il 15 febbraio è la festa dei single?

La storia di San Faustino e di Giovita: da guerrieri a martiri

Perché San Faustino è il protettore dei single?

Come ogni anno, oggi. Dopo la festa degli innamorati, infatti, anche coloro che sono ancora alla ricerca della propria metà hanno una festa dedicata. Ma perché proprio San Faustino è stato scelto come protettore dei single? La storia del Santo,è strettamente collegata a quella delIl motivo della connessione con i single alla ricerca dell'anima gemella, però, rimane incerto poiché si presta a. Ecco tutto quello da sapere. San Faustino e Giovita, originari della provincia di Brescia, si arruolarono nelle legioni romane divenendo abili soldati. La loro carriera militare venne poi interrotta da un'improvvisa conversione al cristianesimo a cui seguì immediatamente il battesimo ricevuto dal vescovo di Brescia. Da questo momento in poi, i due fratelli divennero predicatori intraprendendo opere di evangelizzazione. Le agiografie raccontano che vennero imprigionati e vennero sottoposti a tortura uscendo però del tutto illesi; venne poi ordinato di metterli sul rogo ma uscirono illesi dalle fiamme, per poi essere dati in pasto ad alcune tigri che però divennero mansuete risparmiando loro la vita. Dopo tutti questi prodigi, l'imperatore ordinò la decapitazione per entrambi: morirono a Brescia in un anno compreso fra il 120 e il 134 d.C. Nel Medioevo i due fratelli divennero patroni di Brescia dopo un'apparizione prodigiosa in cui aiutarono il comune nella vittoria contro i nemici. Ma perché San Faustino è stato scelto come protettore dei single? Qual è la connessione fra la sua storia e la ricerca dell'anima gemella? E perché il fratello Giovita è stato accantonato? Dare una risposta certa a tutti questi quesiti è impossibile poiché permane ancora oggi un alone di mistero. Alcuni ritengono che il collegamento fra San Faustino e i single sia dovuto proprio al nome stesso del santo, la cui radice deriverebbe da "faustus" che significa "favorevole", volendo quindi esprimere una sorta di augurio di buona fortuna. La data scelta per la festa dei single, il 15 febbraio, coincide con quella della morte di San Faustino e probabilmente è stata scelta proprio per essere in prossimità con la festa di San Valentino. Per altri comunque la celebrazione di San Faustino è solo una trovata commerciale che non ha nulla a che fare con l'agiografia del santo, ma è soltanto un modo per dare impulso all'economia con uscite e festeggiamenti vari nei locali.