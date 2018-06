Revolution Camp 2018, il villaggio degli studenti

Il Revolution Camp è una vacanza in villaggio, pensata da e per gli studenti universitari e delle scuole superiori. Inizierà il 25 luglio e terminerà il 6 agosto, a Montalto Marina (VT). Si tratta di un progetto unico in Italia, giunto alla settima edizione grazie all'impegno dell’Unione degli Universitari e della Rete degli Studenti Medi, in collaborazione con iCompany, Arcigay Giovani e GFE (Gioventù Federalista Europea).

Musica, mare, cultura

Il festival musicale

Questo villaggio è per tutti i giovani che amano la, ile la. È ricco di attività di ogni genere: dibattiti con ospiti provenienti dal mondo della cultura, dell’associazionismo e della politica; presentazioni di libri; tornei di calcetto e di volley in spiaggia; aperitivi in riva al mare e concerti live dei tuoi artisti preferiti!Vengono organizzati. Nel corso degli anni hanno partecipato, infatti, numerosi ministri della Repubblica, parlamentari, europarlamentari, esponenti del sindacato, dei partiti, dell’associazionismo, dell’attivismo e della cultura.Il Revolution Camp è anche divertimento e musica! Finora hanno partecipato agli eventi del Camp:. Il comitato organizzatore, quest’anno, è già pronto a svelare la line-up deie annuncia il lancio di una raccolta fondi online sulla piattaforma di, dove è possibile contribuire finanziariamente alla realizzazione degli eventi. Il, con un concerto gratuito di Cimini. A seguire, il 30 luglio, sarà la volta di Willie Peyote. L’1 agosto sarà ospite, con ingresso completamente gratuito, Myss Keta. Il 2 agosto salirà sul palco Frah Quintale. Sabato 3 agosto, si chiude il Festival con l’ultimo concerto, anche questo gratuito, del rapper Claver Gold.

Per maggiori informazioni vai su: www.revolutioncamp.it!