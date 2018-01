Hai sempre detto Wikipedia nel modo sbagliato, ecco perché

Tutti sanno consultarla, ma in pochi sanno davvero pronunciare il suo nome. Il modo più comune è "Uikipédia", ma c'è anche Uikipìdia, Uikipedìa, Vikipìdia, Vikipèdia, Uaikipìdia, Vaikipìdia... lo avrai detto anche tu, giusto?

Sbagliato! Un recente articolo pubblicato sul portale dell'Accademia della Crusca, firmato Claudio Mazzarini (presidente dell'Accademia) chiarisce ogni dubbio. La pronuncia consigliata sarebbe "Vichipedìa". Strano? Non così tanto, e vi spieghiamo il perché.

Come si pronuncia Wikipedia?

Il più comune "Uichipédia" non sarebbe che una "pedissequa imitazione della pronuncia inglese". Come precisa l'Accademia, anche nel sito italiano di Wikipedia è consigliata la pronuncia "Vichipedìa". Il perché è presto detto. Il nome Wikipedia, infatti, è la combinazione dall’hawaiano wiki-wiki, che significa ‘veloce’ (e la pronuncia è dunque “vichi”), con il suffisso greco ‑pedìa (lo stesso, per dire, di enciclo-pedìa, dal greco "paideia" che vuol dire ‘educazione’, ‘cultura’).