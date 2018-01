Piero Angela: 'Mio figlio Alberto è stato bocciato in quinta elementare'

Anche i più intelligenti e colti hanno avuto i loro momenti di difficoltà a scuola. La storia di Alberto Angela, uno dei personaggi televisivi del momento, ne è la dimostrazione. A fare la rivelazione che ha lasciato a bocca aperta i suoi ammiratori è stato direttamente il padre, il grande Piero Angela. Ospite nella trasmissione 'Carta Bianca' dello scorso 24 gennaio, il conduttore di 'Super quark' ha infatti confessato, con inaspettata naturalezza, il passaggio a vuoto di suo figlio. Bianca Berlinguer gli ha posto una semplice domanda ‘E’ vero che tuo figlio è stato bocciato in quinta elementare?’ E cosa avrà risposto il padre? Ora sarai sicuramente curioso di saperlo. Eccola svelata:

Fake news o è successo davvero? La seconda

La reazione della famiglia Angela alla bocciatura: giusto così

Di sicuro avrai visto almeno una volta, anche solo cambiando canale in televisione o in classe cercando un documentario su un qualche argomento, uno dei programmi condotti dasuPadre e figlio hanno sempre dato l’impressione di essere sempre stati degli amanti della cultura e della scuola. Non c'è dunque da stupirsi se, adesso, starete pensando che quello che avete letto prima sia solo una. Ma è stato proprio il padre di Alberto a confermare questa notizia.La famiglia Angela ha visto la bocciatura come unaper il mancato studio di Alberto. Piero ha detto che è stata una cosa positiva e giusta e che, all’epoca, non l’aveva presa affatto male. Ma Alberto aveva reagito allo stesso modo del padre? Per quanto ci racconta Piero, al figlio la cosa gli era bruciata molto e forse questo aveva fatto nascere in Alberto. Portando il figlio adi cui parla in tutti i suoi programmi, che stanno ottenendo un successo incredibile. Sicuramente è stata proprio questa sua esperienza ad aiutarlo a trovare il proprio posto nella scuola e nella televisione, seguendo le orme del padre. Quindi non disperate al prossimo passo falso scolastico. Con un po' d'impegno tutti possono invertire la rotta.Chiara Ponzani