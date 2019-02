Maurizio Martina a Skuola.net: “Il vero reddito di cittadinanza è il sapere”

“Il vero reddito di cittadinanza dovrebbe essere il sapere”. Una leva per sviluppare il Paese. Maurizio Martina si presenta così agli studenti di Skuola.net, con un’alternativa che sa tanto di provocazione. Il candidato alla segreteria del Partito Democratico – le elezioni primarie si svolgeranno il prossimo 3 marzo – si unisce al lungo elenco di politici ospiti di #MeetMillennials, la videochat pensata dal portale per studenti per avvicinare le nuove generazioni a questo mondo spesso percepito così lontano. E come, sempre, a fargli le domande sono stati gli stessi ragazzi.

Per aiutare i giovani bisogna rovesciare l’ottica delle politiche pubbliche

Sul diritto allo studio si gioca una partita fondamentale

La litigiosità del nuovo Governo sta mandando a sbattere l’Italia

Per il deputato ed ex ministro PD, infatti, è giunta l’ora di rileggere le politiche pubbliche ribaltandone il punto di vista: “Rovesciare l’ordine delle cose è uno dei grandi temi attraverso cui deve passare il processo di cambiamento della politica nel nostro Paese.. Anche perché sono quelli più attenti ai meccanismi del consenso. Rendendo, nel confronto,”.Guardando ai giovani, in cima alle priorità non può che esserci il tema dell’istruzione:– sottolinea Martina -”. A cui si collega anche la, delle forti disuguaglianze tra Nord e Sud: “Bisogna. C’è un problema drammatico di investimenti, di servizi (scuole, ospedali), di infrastrutture. Per ripartire, però, è indispensabile costruire un patto di cittadinanza tra i vari soggetti coinvolti: associazioni, comitati, cittadini”.Ovviamente, da rappresentante d’opposizione, è inevitabile: “In questi sette mesi – è il giudizio dell’ex ministro dell’Agricoltura - abbiamo avuto, ogni giorno: migranti, Unione Europea, la Francia, ecc. Nel frattempo, però,. Inoltre, hanno messo a repentaglio la credibilità di una nazione intera, isolandola dal resto del mondo. Con l’ultima manovra di bilancio hanno: 50 miliardi che inevitabilmente peseranno soprattutto sulle spalle dei ragazzi”.





Il reddito di cittadinanza? Impostato male e in modo confuso

Centri per l’impiego: una riforma nata male

Ripartire dalle nuove generazioni per rilanciare il Partito Democratico

Superare le divisioni precondizione per diventare alternativi

Uno dei cardini dell’azione del governo gialloverde è senza dubbio il. “Non credo a questa ricetta – dice Martina - penso sia stata impostata male dal Governo. Si può discutere degli strumenti di supporto al reddito, specie in un momento di difficoltà come questo. Ma qui. Introducendo meccanismi burocratici incredibili. Spendendo. Se addirittura un Paese avveduto come la Finlandia l’ha bocciato dopo averlo sperimentato ci sarà un motivo”.Argomento strettamente collegato è il. E qui il giudizio è ancora più netto:. Lo dicono gli esperti.: 100mila persone, ad esempio, non avranno l’assegno di ricollocamento; uno strumento che favoriva l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Consentendo alle persone che lo utilizzavano di poter spendere quei soldi per ricollocarsi”.Guardando, infine, in casa propria l’aspirante segretario del Partito democratico, prova a indicarenegli ultimi anni: “Credo che la nuova stagione – ribadisce Martina - debba poggiare su. C’è ancora moltissimo lavoro da fare.. Riaprendo le sezioni, facendo opera di volontariato nei quartieri. Ci sono delle battaglie valoriali in ballo che incrociano soprattutto le nuove generazioni e che io vorrei combattere con loro”.La strada maestra per farlo?. Questa – per Martina -. Se diciamo che al governo ci sono delle forze pericolose per la nostra democrazia dobbiamo essere conseguenti, essere uniti per costruire alternativa. Abbiamo litigato troppo al nostro interno, ciò ha allargato la distanza tra noi e il Paese. In alcune circostanze siamo stati percepiti addirittura come una élite.”.