Perché dovresti scegliere Grecia o Portogallo se vuoi lavorare all’estero

Due mete alternative per fare un'esperienza di lavoro all'estero

Quando si ha in progetto di farele prime destinazioni che finiscono nella lista sono spesso il Regno Unito, Germania, Francia o Spagna. Paesi ritenuti migliori all'Italia in quanto opportunità di lavoro e salario guadagnato. Pochi sono quelli che hanno capito che il mercato del lavoro è saturo e che vivere in appartamenti condivisi con altre 5 persone alle periferie più sperdute di Londra, a prezzi spesso proibitivi, non ha più i benefici di un tempo.Ancora meno sono quelli che considerano paesi come lao ilcome scelta per avviare una propria carriera lavorativa e fare esperienze formative, godendo allo stesso tempo di un buon tenore di vita.Guarda anche:Nell'opinione pubblicasono ancora rimaste alla crisi del 2008, vessati da disoccupazione e dalle tasse. La realtà dei fatti è che città comesono diventate, per neodiplomati alla ricerca di una prima esperienza lavorativa, senza per forza arrivare a fine mese contando i centesimi. Sfruttando la minor tassazione sui capitali e l'agevolazione fiscale per aprire aziende in loco, molte imprese internazionali,, per citarne alcune,e hanno iniziato ad assumere personale a ritmo costante. Migliaia di ragazzi già si sono trasferiti negli ultimi anni, approfittando di pacchetti di ricollocazione offerti dalle aziende, che coprono i costi di viaggio e le prime settimane di permanenza in attesa di trovare un alloggio stabile. Gli incentivi non si fermano qui:(il tirocinio è una pratica inutilizzata) e ie le coperture assicurative permettono a chiunque di potersi creare una vita indipendente, che sempre più sembra un miraggio nel nostro paese. Nonostante si tratti a tutti gli effetti di capitali europee, ad Atene e Lisbona è comunein centro e andare al ristorante con gli amici spesso non chiede più di. La presenza sempre maggiore di giovani da tutta Europa rende semplice. Senza dimenticare che sono due, perfette per godersi il clima soleggiato che prevale per gran parte dell'anno. Per chi è curioso delle offerte di lavoro disponibili siti comesono un ottimo punto di partenza.Gianluca Daluiso