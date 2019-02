Giornata della Nutella: 10 modi nutellosi per festeggiarla

La Nutella è nel cuore di chiunque, tanto che esiste una giornata internazionale della Nutella che, sorpresa delle sorprese, è proprio oggi! In una ricorrenza storica come questa, non puoi assolutamente evitare di rendere onore alla tua compagna di colazioni, merende, studio, maratone di serie tv, depressione post-rottura e tanto altro.

Ti consigliamo alcuni modi carini per festeggiarla degnamente.

10. Farsi un cucchiaione di Nutella assoluta

9. Comprarne molta, ma molta molta

La Nutella è buona con tutto: pane, biscotti, frutta, pasta, ravioli cinesi.... ma la bellezza di immergere il cucchiaio e riemergerlo stracolmo di cioccolata svuotando mezzo barattolo, non ha rivali.

8.Imparare a cucinare in suo onore

Non vorrai rimanere senza proprio oggi che è la sua festa?

7. Provare le sue proprietà benefiche

Anche se finora non sei mai riuscito a farti neanche un uovo sodo, potresti provare il brivido di preparare un dolce senza far esplodere la cucina.

6. Saltare la palestra

Mangiarla è sempre la cosa migliore, ma pare faccia bene alla pelle.

5. Non fartela rubare!

Non si addice proprio a un giorno così cioccolatoso.

4. Sperimentare gli accoppiamenti più assurdi

Tutti proveranno a rubartela, ma al massimo potrai concedere un pezzettino di fetta biscottata intinta.

3. Donarla a chi ami

Sulla pizza non è neanche così azzardato... Puoi fare molto di peggio.

2. Fare stupide stories invece di studiare

Anche il più friendzonato dei friendzonati avrebbe una speranza.

1. Ogni giorno è la festa della Nutella

Ovviamente bisogna far sapere a tutti che stiamo festeggiando pienamente la giornata della Nutella. C'è anche l'hashtag apposta: #WorldNutellaDay.

Non serve una giornata della Nutella per amarla. Tutti i giorni dobbiamo averne cura e sviluppare una sana dipendenza.

Serena Santoli