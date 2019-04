Ritorno dei manga e fumetti degli anni ’80: scopri il festival Retrottanta

Dal 13 aprile al 5 maggio a Bagnoregio, presso il Palazzo Petrangeli Papini avrà luogo il primo festival in Italia che celebra la cultura pop degli anni ’80, che poi riprenderà ad agosto per 10 giorni con eventi musicali, culturali e di costume.

L’evento, presentato da e introdotto dalla pittrice e autrice Lidia Bachis e ideato e organizzato dal producer Carlo Cozzi e da Mirco Delle Cese, autore di libri dedicati agli anni’80 e studioso di cinematografia e televisione, rappresenta un campionario di opere scelte, nel panorama dell’arte pop ed ‘Easypop’.

L’arte Easypop

Una delle chiavi di ispirazione dell’evento è evidenziata già dal titolo scelto per sponsorizzare una delle iniziative in esso presentate: l'‘’.Con arte ‘Easypop’ si intende una delle naturaliche riesce a raccogliere le nuoveL’esposizione della ‘Easypop collection’ consiste nella presentazione didistribuite tra quadri, sculture, disegni che raffigurano, sempre con l’intento alla base però diattraverso la rappresentazione artistica scelta.

Il festival Retrottanta: quali opere sarà possibile vedere

Ma le opere che sono al centro del Festival Retrottanta, non si limitano certo a quelle della ‘’ , firmata dall’artista,a cui si devono i capolavori esposti.Egli con grande bravura è riuscito nel non facile compito di, molte delle quali ci hanno accompagnato molti ricordi della nostra infanzia:‘Easypop collection è una mostra d’arte contemporanea dove sogni, ricordi e giochi d’arte si incontrano per rappresentare nuove suggestioni’.Accanto a queste infatti sono da annoverare, in esposizione permanente da sabato 13 aprile presso i(frazioni di Bagnoregio).Infine, sempre aè possibile ammirare anchedelle opere, sempre ispirate agli anni ’80, di

Il festival Retrottanta: un ponte fra ieri e oggi

Ciò che in generale l’evento di propone è diQuesta originale iniziativa promette insomma di essere una bella occasione per coglieree perche vi si trovano e che riescono, grazie all’arguzia di chi le ha composte, a creare nella mente dei visitatori: ‘Paradossi, rimandi ed omaggi alla storia dell’arte sono gli strumenti che permettono di generare letture multiple, celando domande e riflessioni’.

L’inconfondibile firma dell’artista Easypop Roberto Mazzeo: uno smile!

Su ogni opera realizzata è posto uno, ovvero un ‘logo-non logo’ , come quelli che spopolano tra leche usiamo nelle chat tutti i giorni.Definito come un ‘elemento di disturbo’ assolutamente voluto, questo inconfondibile timbro vuole proporsi come: se da una parte assume il ruolo paradossale diche si trovano di fronte all’opera, dall’altra invece, allo stesso tempo, si ponein cui è inserito,

I murales di Paolo Carriere

Assolutamente da vedere sono i anche idell’artista puglieseispirate anch’esse alleL’artista è diventato conosciuto nell’estate 2018 grazie proprio alla creazione dicon la maglia da calciatore, creazione talmente ben riuscita e diventata virale da essere, la squadra del calciatore.L’artista inoltre, è stato omaggiato e premiato dalla sua cittadina di origine in veste di, fino a realizzare nel 2019 une vero e proprio con tutti i suoi murales accompagnati dalla cartina della cittadina per poterli ammirare da vicino.Alcuni tra i murales che è possibile visionare, con protagonisti i personaggi citati nel titolo che li identifica sono: ‘’,’’, ‘’ e ‘’.Ciò che si propone questa esposizione che promette di crescere e di arricchirsi nel tempo è insomma ‘la creazione di un itinerario turistico basato sui murales dedicati all’animazione Giapponese anni ‘80. Oltre ai 6 previsti inizialmente se ne aggiungeranno pian piano di altri’.

La mostra di Mirco Delle Cese

è ancora una volta il luogo scelto per l’esposizione intitolata ‘’, che accogliecon raffigurazioni pop ad opera di, tratte dalle 100 contenute nel libro dello stesso autore, visionabile e in vendita proprio presso la mostra.

Informazioni e costi per partecipare al festival Retrottanta

• Biglietto intero: 4 euro;

• Biglietto ridotto 0-14 anni e over 65: 2 euro;

• Biglietto ridotto con Voucher: 3 euro.



Partecipare a questo festival è davvero economico poiché il prezzo di entrata è alla portata delle tasche un po’ di tutti:Per qualsiasi informazione, e anche per visionare le mostre che hanno avuto luogo precedentemente a questa, basta visitare il