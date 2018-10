Dolcetto o scherzetto Halloween: significato e origine trick or treat

La notte di Halloween, principalmente in America, ma ormai ovunque nel mondo, si possono trovare bambini vestiti da vampiri, streghe e fantasmi, armati di un cestino dove riporre il loro bottino, che vagano di casa in casa a chiedere dolcetti. Se la loro richiesta non viene accontentata, i piccoli monelli sono “autorizzati” per una sera a fare degli scherzi ai padroni della casa sprovvista di dolciumi.

Questa allegra e divertente, soprattutto per i più piccoli, usanza è nota a tutti. Ma forse meno noto è il suo significato. Scopriamolo insieme.

Dolcetto o scherzetto in Inglese

Significato e origini di dolcetto o scherzetto

“Trick or treat”: anche in Shakespeare

Per chi ancora non lo sapesse,è la traduzione italiana di, letteralmente il significato di "trick" è una sorta di minaccia di fare danni ai padroni di casa o ai loro averi, se si rifiuta la richiesta di un dolcetto ("treat")."Trick or treat, smell my feet, give me something good to eat", questa la filastrocca che viene insegnata ai bambini delle elementariQuesta tradizione risale addirittura al Medioevo quando, alla vigilia della festa di Ognissanti, i poveri e i mendicantiChi non offriva niente avrebbe avuto in cambio l’augurio di cattiva sorte.Dell’usanza diper avere in cambio preghiere e benevolenza da parte dei morti vi sono esempi e testimonianze anche in Italia.I primi Cristiani, infatti, vagabondavano per i villaggi chiedendo un dolce chiamato “pane d'anima”. In cambio, i mendicanti preghiere e benedizioni rivolte ai defunti del donatore.Persinonella sua commedia I due gentiluomini di Verona ne riporta un’antica versione quando Speed accusa il suo maestro di «lagnarsi come un mendicante a Hallowmas [Halloween]».