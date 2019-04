Buchi neri, le curiosità che forse non sapevi

Questa settimana è stata storica per il mondo della scienza. Sei conferenze stampa da diverse parti del mondo hanno comunicato una notizia incredibile: è stato fotografato un buco nero. Tutto questo rappresenta un'assoluta novità che ha creato molto scalpore tra il pubblico. Ma come si forma un buco nero e quali sono le cose che non tutti sanno riguardo a esso: Scopriamone 10.

Unpuò formarsi in due maniere differenti: la prima come una(la stella si comprime su sé stessa quando "muore"). La seconda che vede comeSecondo gli scienziati, esistono diverse tipologie di buchi neri, a seconda della loro massa, che li fa rientrare in quattro categorie: si può parlare di micro buco nero, di buco nero stellare, di massa intermedia o supermassiccio, con la massa più grande in assoluto.La loro massa è talmente concentrata che il loro intenso campo gravitazionale riesce a trattenere anche la luce. Per questo il nome, che "definisce" questa caratteristica.In questo caso bisogna citare. Il grande cosmologo Stephen Hawking teorizzò che i buchi neri non dovessero essere del tutto “neri”, e che avrebbero dovuto emettere qualche tipo di radiazione luminosa (radiazione di Hawking), perdendo energia, seppur in quantità infinitesimale. Tutto questo equivale a perdere massa. In un tempo molto lungo, dunque, i buchi neri potrebbero "evaporare" sotto forma di radiazione.Il progetto che ha permesso di fotografare i buchi neri è l’EHT (Event Horizon Telescope) il Telescopio dell’Orizzonte degli Eventi, un network di telescopi che da due anni hanno le loro lenti puntate sul corpo celeste e la cui attività è durata fino a oggi. Ciò che si vede nell'immagine è la sua ombra e l’orizzonte degli eventi, il confine oltre il quale ogni cosa, anche la luce, viene risucchiata dall' attrazione gravitazionale del buco nero.Il buco nero "protagonista" della foto che ha fatto la storia è M87, al centro della galassia Messier 87, un buco nero supermassiccio.Uno dei buchi neri più grandi ad oggi conosciuti è quello della, che si chiama Sagittarius A*. Esso si crede abbia una dimensione dima, come detto, non si tratta di quello fotografato dal progetto EHT perché, a detta dei ricercatori, ha caratteristiche che avrebbe reso l'impresa più complessa. Ad oggi si ritiene che tutte le galassie contengano al loro centro un buco nero supermassiccio.