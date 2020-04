Dove comprare l’uovo di cioccolato per Pasqua online

Le uova di Pasqua al tempo del Covid-19

Grezzo Raw Chocolate

Spes

Lindt

Venchi

Chocolate Shop

Eataly

Sta per arrivare la, e si sa, questo vuol dire che bisogna iniziare a procurarsi le uova di cioccolato tipiche di questo periodo. Tuttavia non deve essere semplice recuperare, ma come fare per non dover rinunciare a questa tradizione molto golosa? Noi di Skuola.net abbiamo elencato di seguito, senza dover uscire a cercarle nei supermercati.Ovviamente ci teniamo a precisare che purtroppo in molte zone d’Italia, soprattutto al nord,- quasi ogni tipo di consegna -. Quindi prima di acquistare le uova di cioccolato, o qualsivoglia altro genere, sia alimentare che non,. Infatti tutti i siti che elencheremo tra poco hanno una sezione specifica o immediatamente nella home, o in fase di acquisto, dove segnalano le zone rosse che non possono essere servite dai corrieri.Grezzo, fondata a Roma nel 2014,. Offre quindi uova di cioccolato crude, buone, salutari e nutrienti. Le loro uova di cioccolato sono, sicuramente un’alternativa piùper questo periodo di quarantena. Il loro sito è il seguente: https://grezzorawchocolate.com/ Spes è uno storico, formato da unala cui missione e le cui attività si concentrano su giovani e lavoro. La fabbrica del cioccolato è il cuore di produzione del Gruppo Spes, lì viene creato unche renderà unica la vostra Pasqua. Per acquistare le uova di Pasqua SpesIl marchio Lindt non ha bisogno certo di presentazione. Questa famosissima marca di delizioso cioccolato per quanto riguarda le uova di Pasqua: al latte, fondente, bianco, al pistacchio e alle nocciole! Sicuramente all’interno del loro sito ( www.lindt.it/shop/ ) trovereteAnche Venchi è uno dei marchi da semprein fatto di dolci e di cioccolato. E anche qui l’uovo di Pasqua potrete sceglierlo tra: fondente, al latte o bianco, uova classiche o ricoperte da delizie tra cui nocciole intere, pistacchi, mandorle, ma anche granella di lampone. A cambiare inoltrein sé, e quindi della sorpresa che potrete trovare dentro! Il sito dove acquistare le loro uova è il seguente: https://it.venchi.com/pasqua Questo portale online vende cioccolata, e in questo periodo naturalmente anche, delle marche amatissime. Anche su questo sito è possibile trovare un’ampia varietà di prodotti, ingredienti,, tutte pronte per allietare la vostra Pasqua. Lasciatevi stupire visitando https://www.chocolate-shop.it/ Il maxi shop che ha da sempre usato come punto forte la sua spiccata, propone per Pasqua una vastissima gamma di prodotti, dalle, farcite e agghindate in tutti i modi possibili, fino alle, anche qui presenti in moltissime varianti. Inoltre segnaliamo che attualmente è in corso. Vi basterà visitare il loro sito per iniziare lo shopping di cioccolato: https://www.eataly.net/it_it/shop/