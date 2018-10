Hai i brufoli? Sei più bravo a scuola: lo dice la Scienza

Hai notato anche tu una certa correlazione tra la quantità di acne dei tuoi compagni di scuola e una loro predilezione ad avere voti alti? Ti sei mai chiesto come mai di queste strane corrispondenze? Stregoneria, congiunzioni astrali o genetica?

Niente di tutto ciò: ad affermarlo è la scienza.

Chi ha più brufoli studia di più

Acne, sinonimo di insicurezza

A sostenere che chi ha i segni dell’acne più evidenti ha anche voti più alti è uno studio condotto da due economisti della Emory University e della Ball State University, Hugo Mialon e Erik Nesson. I due ricercatori hanno osservato i voti di centinaia di studenti tra i 15 e i 19 anni, chiedendogli anche quanti e quanto spesso avessero brufoli.La ricerca ha quindi evidenziato cheMa come mai?Dati in mano, la ricerca dei due economisti ha tratto le seguenti conclusioni, seppur alquanto bizzarre: chi soffre di acne, e sarebbe quindi. Di conseguenza, anziché uscire, riverserebbe il suo, studiando di più e riuscendo a ottenere risultati migliori. Insieme a questa considerazione ne è arrivata anche una seconda:, soprattutto per lo sport di squadra, considerato anche quello come attività sociale e quindi snobbata dai ragazzi con più brufoli.E voi siete d’accordo?