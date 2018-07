BDE: cosa significa Big Dick Energy e cosa c'entra Ariana Grande?

Letteralmente, può avere un significato piuttosto ambiguo, non trovate? Ma non è come può sembrare. L’espressione nasce da un tweet di Ariana Grande, poi rimosso, in cui la cantante faceva esplicito riferimento alla misura della virilità del suo fidanzato attuale, l’attore Pete Davidson. BDE è diventata in poco tempo, come spesso accade grazie ai social, un’espressione popolarissima negli Stati Uniti. Ma che vuol dire esattamente?

Cosa signifca BDE – Big Dick Energy?

Chi ha il BDE?

E in Italia, chi ha il BDE?

Già sta minacciando la popolarenegli Stati Uniti, entrando di diritto nell’, il più famoso vocabolario online delle. Ma cosa vuol dire concretamente? A questa voce nell’Urban Dictionary corrisponde la definizione:Nulla a che vedere col sesso, quindi, BDE è un’, uomo o donna, e cheSe lo chiedono il popolo del web e i media americani, che in questo periodo provano a spiegare cosa sia il BDE facendoche sicuramente ce l’hanno.lo possiedono, così come. Anchene hanno in abbondanza. Una lode a parecchie celebrità donne, quindi. E se, per capire meglio cosa sia, chiedessimo agli americani di farci un esempio diLa risposta di molti èStabilito ciò, BDE è un’attitudine, quel carisma che in pochi possiedono.Nelancora non spopola, ma questaè sicuramente da monitorare. I primi timidi tentativi di definire il BDE sono passati attraverso il nome di, che non convince però all’unanimità il popolo del web. E c’è poi anche ildietro. Se da un lato c’è chi apprezza ilproprio dell’espressione (attribuibile sia a donne che uomini), c’è chi invece gradirebbe la. E ilha già una proposta: