Attacco in Congo: cosa è successo e perché la situazione del paese è grave

è stato ucciso l'ambasciatore italiano in Congo, insieme al carabiniere e all'autista. Facevano parte di un convoglio delle Nazioni Unite che si stava dirigendo da Goma (capoluogo della provincia del Kivu Nord) a Rutshuru per ispezionare le attività del World Food Programme. Nei pressi di Kibumba, però, la carovana di auto viene fermata da un commando di sei/sette aggressori, vengono invece trascinati in mezzo alla foresta. Una pattuglia dell'istituto congolese per la conservazione della natura e un'unità dell'esercito congolese sentono gli spari a poche centinaia di metri e si precipitano subito in soccorso., morendo prima di raggiungere l'ospedale. Gli assalitori riescono a fuggire con le restanti quattro persone, presenti a bordo del secondo veicolo del convoglio e con, dopo all'incirca un chilometro e mezzo. Questa la cronaca di quei tragici momenti, che mostrano la cruda realtà di un Paese ricco di giacimenti minerari ma allo stesso tempo molto povero. Non è un caso che l'ambasciatore Attanasio, il carabiniere Iacovacci e l'autista Milambo vengano uccisi, zona particolarmente instabile che si trova. Diversi gruppi armati che si fronteggiano si trovano in queste zone. Tanto è vero che (gli autori del genocidio del 1994). Altri, invece, pensano a una delle tante bande di briganti che saccheggiano ripetutamente i villaggi circostanti, abitati in prevalenza da contadini e allevatori., sta assumendo sempre maggior potere ma, in genere, depreda soprattutto banche e caserme. Ad accomunare questa miriade di gruppi armati è sicuramente la che, come, avviene attraverso veri e propri stupri sistematici nei confronti di nemici e civili. Donne, bambine e anziane sono proprio le vittime prescelte di tale violenza, a cui si è tanto dedicato Denis Mukwege, premio Nobel per la pace nel 2018 che, con il suo Panzi Hospital a Bukavu, ne ha curato oltre 40.000.. Perché? Secondo un'assurda credenza i bambini sono più crudeli di un adulto. La è una delle conseguenze dirette di questa: il 71% della popolazione vive, le morti infantili sotto i 5 anni sono 94,3 per ogni mille nati, la speranza di vita media è di 57,7 anni e quasi un quarto dei congolesi al di sopra dei 15 anni è analfabeta. Di certo, anzi: (la seconda del pianeta dopo quella amazzonica) sono stati disboscati 11,4 milioni di ettari, spesso ad opera delle multinazionali che, attraverso il cosiddetto landgrabbing, si accaparrano queste terre a basso prezzo. Su questo territorio ricco di minerali ma sostanzialmente povero, dato che i giacimenti sono in mano a pochissimi, il. Non dobbiamo dimenticare che è ancora presente sul territorio Tanti sono anche i vari volontari che fanno capo ai. Tra questi non si può dimenticare il prezioso lavoro e aiuto sul campo fatto da, da anni in prima linea per combattere l'epidemia da ebola. Paolo Di Falco