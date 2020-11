Animali da meme: le foto più assurde del Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Comedy Wildlife Photography Awards 2020: la gallery completa

Crediti: Mark Fitzpatrick, vincitore del premioAnche quest'anno è stato indetto il, il concorso fotografico globale nato nel 2015 dai fotografi. L'obiettivo dell'iniziativa è semplice ed esemplare: promuovere ladellae dei suoi dintorni attraverso l'uso diA conquistare la giuria quest'anno è stata proprio una tartaruga,, immortalata con una mossa irriverente in un lago dell'isola diin Australia. Ecco la gallery delle immaginimapervenute quest'anno.Si chiamala tartaruga che ha conquistato il, concorso che assieme allasi occupa di proporre immagini divertenti della fauna selvatica con l'obiettivo di sensibilizzare la loro. Lo scatto, fatto dal fotografo, si è dunque aggiudicato il premio assoluto, sorpassando altri animali buffi e divertenti. Com'è nato la foto? Il fotografo australiano stava nuotando con le tartarughe al largo di Lady Elliot Island nelquando gli è capitato di vederne una che gli faceva il dito medio. In quel momento non ha esitato a mantenere la compostezza e a scattare la foto. Il fotografo ha raccontato: "È meraviglioso vedere come Terry sia stata in grado di regalare un sorriso a così tante persone durante un anno che è stato duro per molti. E allo stesso tempo ha alimentato il dialogo sulla conservazione. Spero che Terry possa incoraggiare tutti a riflettere su quanto l'incredibile fauna che ci circonda dipenda direttamente da noi e su cosa possiamo fare per aiutarla. Pinne incrociate che questo premio possa rallegrare la nostra Terry". Fitzpatrick ha vinto così unin Kenia, unfatto a mano dal Wonder workshop in Tanzania, l'della prestigiosa marca Think Tank e una fotocamera. Ecco la gallery con alcuni contribuiti.