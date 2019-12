Erasmus+, Volontariato in Europa e bandi dell’Agenzia Nazionale Giovani: il direttore De Maio in diretta spiega le opportunità

Tutte le esperienze che puoi fare in Italia e in Europa

Sono tanti i ragazzi intenzionati a voler fare un’esperienza di volontariato, solidarietà, lavoro o di formazione in un paese Europeo ma non tutti, spesso a causa di una scarsa conoscenza delle possibilità riservate ai giovani, riescono a realizzare questo desiderio. Proprio per questo motivo, Skuola.net ha deciso di organizzare una videochat dedicata alle opportunità per chi vuole arricchire le proprie competenze e rafforzare allo stesso tempo la propria identità di cittadino europeo.. Si tratta di un’agenzia governativa che si occupa della gestione e dell’implementazione di alcuni importanti programmi nazionali e comunitari rivolte esclusivamente ai giovani. Quindi non solo programmi di mobilità in Europa, ma anche. Curioso di sapere quali iniziative organizza per te? Allora non ti resta che leggere questo articolo e non perdere la prossima puntata della Skuola|Tv Con il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale Giovani,, capiremo innanzitutto quali sono i progetti che l’ente, un organismo vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea, realizza per te e i tuoi coetanei. Tra questi, numerosi e diversificati, c’è l’, pensato per chi vuole fare un’esperienza all’estero con l’idea di tornare una volta terminata, e contribuire così allo sviluppo del nostro Paese grazie alle competenze acquisite. Ilè spesso conosciuto solo per le esperienze di studio universitario in altri paesi europei. Queste però rappresentano solo una delle azioni previste: infatti l’ANG gestisce una serie di iniziative rivolte a tutti i giovani a prescindere dal loro grado di scolarizzazione: l’unico requisito è appunto essere giovane tra i 13 ed i 30 anni. Come il programma Corpo Europeo di Solidarietà, che offre ai ragazzi opportunità di volontariato, solidarietà, tirocinio e lavoro all’interno di progetti rivolti ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Per rimanere sempre aggiornati sulle attività dell’c’è anche l’ANG inRadio, la radio fatta dai giovani per i giovani.Grazie ad un bando pubblico realizzatoinRadio che conta 44 “stazioni” locali digitali in 13 regioni italiane con l’obiettivo di stimolare partecipazione attiva ed inclusione sociale dei giovani, soprattutto con minori opportunità. Oltre a trattare tematiche di interesse per GenZ e Millennials, è anche il megafono di tutte le iniziative che l’ente attua.Insomma se sei un giovane e vuoi fare un’esperienza con altri coetanei in Europa, oppure vuoi diventare protagonista nel tuo territorio, non perdere la nostra videochat!A condurre della puntata ci saranno il co-founder e direttore di Skuola.net Daniele Grassucci e insieme al giornalista e scrittore Gianluca Daluiso. Impossibile trovare persone più esperte, incluso il nostro ospite, sul mondo dei giovani e sulle tante possibilità che ci sono per loro!