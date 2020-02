Bonus Cultura 2001, uscito il decreto attuativo in Gazzetta: finalmente è arrivato

Bonus Cultura per 2001, come ottenerlo

Bonus Cultura: anche i nati 2002 lo avranno

attesa quanto sperata,anche per loro, infatti, arriva ilInfatti, è finalmente uscito in: per loro sarà possibile disporre diin cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.Insomma se sei nato nel 2001 e hai quindi compiuto 18 anni nel 2019 non ti resta cheScopri cosa devi fare!Guarda anche:è segnare sul tuo diario la data delda questo giorno infattiper tutti i nati del 2001. Avrai tempo, per fare questa semplice operazione,Ricorda che per registrarti su 18app è necessario avere lo. Altra data da ricordare è invece quella delNonostante ai nati del 2001, gli stessi ricevuti dai ragazzi nati negli anni precedenti, i soldi stanziati quest’anno per il Bonus Cultura sono diminuiti. Il precedente Governo, quello formato da Lega e Movimento 5 Stelle, ha infatti stanziato 240 milioni di euro per questa iniziativa, ben 50 milioni in meno rispetto al passato.L’iniziativa che tanto piace ai giovani, e come non potrebbe, è stata rinnovatache quest’anno raggiungeranno la maggiore età. Per loro, arriverà ancheLe risorse messe a disposizioni dalla legge di Bilancio 2020 sono però ridotte, benrispetto a quelle stanziate nel 2019. La cifra destinata al Bonus Cultura è quindi pari a 160 milioni di euro: per questo, ad oggi, per i 2002 saranno destinati solo 300 euro. Ma non mancano le iniziative che chiedono al governo di reintegrare il fondo: restiamo in attesa di sapere se queste richieste saranno ascoltate.