Zona gialla, cosa si può e non si può fare: le faq del Governo

Dopo l’ultimo Dpcm, il nostro Paese è stato diviso in) in base alla gravità della situazione epidemiologica.Lerappresentano al momento la maggioranza e sono quelle che presentanoRientrano nell’area gialla le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.Per capire quali sono le disposizioni vigenti in queste aree, sul sito del Governo italiano è possibile consultare tutte le risposte alle domande più frequenti su tutte le principali misure organizzative della società.Guarda anche:Tutte le attività di ristorazione, compresi i bar, sono aperte al pubblicocono di. È dunque vietato il consumo di cibo o bevande negli spazi del locale sia al chiuso che all’aperto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.I cittadini possono entrare nei locali solo per il tempo necessario all’acquisto dei prodotti.per evitare il rischio di assembramenti.Poiché è stata predisposta la chiusura di centri e attività culturali, di conseguenzain quanto considerata attività ad essi subordinata.No, possono restare aperti oltre le ore 18.00 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sitisituate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.Sì, questo tipo di spostamentoSì, questo tipo di venditeÈ raccomandato. Qualora non fosse possibile avvalersi di strumenti digitali, sono comunque consentite assemblee condominiali in presenza ma sempre rispettando le misure di sicurezza vigenti come il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.Sì, ogni manifestazione commerciale all’aperto, come ad esempio quelle predisposte per i mercati, è da annoverare nella categoria fieristica. Per questo motivo,, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.L’è necessaria solo per gli. In caso di controlli da parte delle autorità, nel modello prestampato devono essere specificati i motivi di prima necessità che legittimano lo spostamento. Ogni dichiarazione rilasciata sarà sottoposta ad una verifica successiva da parte della polizia che ne accerterà la veridicità.senza limiti di orario, poiché si tratta di una condizione di prima necessità.Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti(persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori., perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.rispetto alla situazione precedente al DPCM 3 novembre 2020 e pertanto tali spostamenti sono consentiti. Essi sono invece vietati dalle ore 22.00 alle ore 5.00, non potendosi ritenere giustificati da ragioni di necessità o per motivi di salute. Resta comunque ferma la possibilità di colloqui a distanza, fortemente raccomandati, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus. L’unica eccezione al divieto assoluto di spostamento è rappresentata dalla necessità di recarsi in strutture sanitarie per effettuare test diagnostici prescritti dal medico. In tal caso comunque lo spostamento deve avvenire con mezzi propri, osservando tutte le misure precauzionali come l’obbligo di indossare sempre la mascherina.Sì, i soggetti che presentanosenza lasciare il proprio domicilio e limitando ogni contatto sociale con eventuali persone conviventi.rispettando sempre gli orari consentiti per gli spostamenti.possono essere acquistati tutti i prodotti.Sì, i volontari della Protezione civile e i volontari impegnati a fronteggiare l’emergenza sanitaria, come quelli della Croce Rossa,durante lo svolgimento del loro servizio.È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato.. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.è possibile effettuare spostamenti anche dalle ore 22:00 alle ore 05:00.è ammesso il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.È possibile recarsi nei luoghi di cultoquindi dalle ore 05:00 alle ore 22:00.è possibile.Sì per assecondare le funzioni fisiologiche del proprio animale domestico,e senza dunque creare assembramenti.Sì manon soggetta a “coprifuoco”, quindi dalle ore 05:00 alle ore 22:00.Sì ma semprenon soggetta a “coprifuoco”, quindi dalle ore 05:00 alle ore 22:00.Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, eÈ consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti,È inoltre consentito utilizzarla dalle 5.00 alle 22.00 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossiae di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori,L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.Sì,, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.