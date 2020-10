Super Bowl, l'evento sportivo più importante in USA visto da vicino

blogger@skuola.net o clicca qui Questo articolo è stato scritto da Federico, studente e blogger. Se ti piace scrivere e vuoi far parte anche tu del nostro team di blogger, scrivi a

L’evento sportivo più rilevante negli States è senza dubbio il, la finale del campionato diin un weekend dedicato esclusivamente a feste e tifo. Quest’anno (2020), nel Cinquantesimo anniversario della NFL, hanno giocato i 49ers vs Chiefs. Volevo quindi raccontarvi un po’ come è andato il mioda exchange student italiano negli USA.Ilè particolarmente sentito nello Stato in cui ho frequentato la scuola, il Missouri, proprio perché una delle due finaliste era la squadra di Kansas City:. Io ho visto la partita con degli amici a casa loro, eravamo circa 10 persone, tutti americani tranne me ed il mio amico exchange student giapponese, Kaito. Quando la partita è iniziata, ovviamente, hanno fatto tutti il tifo per Kansas dato che è la squadra del Missouri.Una cosa che bisogna assolutamente sapere delè che - a differenza che in Italia, quando in ogni intervallo delle partite importanti dobbiamo sorbirci noiosi 15 minuti di pubblicità - in America la pubblicità durante la finale del campionato è una colonna portante. Infatti ogni brand sfodera le sue pubblicità più accattivanti dato che uno spot pubblicitario durante il Super Bowl costa ben 1M di dollari: numerosissimi attori, o atleti o quelli che oggi si possono definire influencer vengono pagati per partecipare a queste pubblicità. Due nomi piuttosto rilevanti dell'ultima edizioni sono Jayson Tatum, ala dei Boston Celtics, squadra NBA, e Charlie D’Amelio, ragazza 15enne diventata un fenomeno virale nel 2019 grazie all’applicazione TikTok.Oltre alla pubblicità una parte fondamentale del Super Bowl è quello dell’ “”, ovvero 15 minuti tra i due tempi dove si esibiscono artisti americani piuttosto influenti. Quest’anno è toccato a. Dopo l’Halftime Show ricomincia lo spettacolo, nonostante i 49ers (San Francisco) abbiano avuto il pallino del gioco per tutta la partita, Kansas City, grazie ad una rimonta strabiliante, è riuscita a spuntarla e a vincere la partita, e di conseguenza il campionato.Federico Catani