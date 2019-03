10 consigli per andare d’accordo con i prof rompiscatole

Abbiamo tutti avuto quel prof che non si accontenta mai, che ci sgrida "senza motivo" o che è semplicemente molto severo . Per riuscire a passare al meglio i numerosi anni di scuola devi essere furbo e limitare gli scontri con i tuoi docenti.

Ecco qui dei consigli per migliorare la vita scolastica del tuo professore e la tua.

1. Mettiti nei panni del tuo professore

2. Lavora con i tuoi insegnanti, non contro di loro

3. Positività

4. Non parlare del tuo professore alle sue spalle

5. Trova cosa infastidisce il docente

6. Se c'è davvero un problema, coinvolgi i tuoi genitori

7. Puntualità

8. Fai i compiti

9. Parla con i tuoi professori

10. Educazione

Sebbene tu possa pensare che il tuo insegnante sia la persona più cattiva del mondo, dovresti provare un po’ diper vedere se possa esserci qualcosa di più dietro. Prova a pensare perché il tuo insegnante è "cattivo" e se ciò avviene perché si sente. Forse molti studenti non prendono sul serio il suo materiale, o forse qualcuno è così dirompente che è impossibile spiegare.Se hai a che fare con unil tuo impulso naturale potrebbe essere quello di dimostrare che il tuo insegnante, per far sì che egli si senta male con se stesso. Lavora quindi per esserenei confronti del tuo professore, aiutandolo quando è necessario ed essendo un bravo studente. Se fai uno sforzo per essere più, allora lui restituirà il favore.Un altro modo di trattare con un insegnante è esserein classe, invece dio lamentarti di ogni piccola cosa che egli fa. Non passare così tanto tempo a lamentarti che l'ultimo test è stato difficile; invece, chiediti se puoi fare meglio la prossima volta seCerto, proverai una breve soddisfazione nel farlo e potresti far ridere i tuoi amici, ma questo ti condurrà solo a fartie renderlo più meschino.Capire cosail prof può davvero aiutarti ad affrontarlo. Se il tuo insegnante è rompiscatole perché crede di avere tutti contro, allora prova a smettere di. Se è cattivo perché nessuno sta prestando attenzione, fai uno sforzo in più pere metti via qualsiasi distrazione.Se si comporta davvero male e le sue azioni non sono, ferisce la tua sensibilità o ti prende in giro per i tuoi difetti o problemi, potrebbe essere. Innanzitutto, dovresti prendere del tempo pertutte le cose che il tuo professore dice; quindi, portare questi commenti e azioni ai tuoi genitori e discutere cosa fare dopo.Un modo per assicurarti che i tuoi insegnanti non sianocon te è rispettare le loro. Una delle cose più maleducate e più irrispettose che puoi fare è andare a lezione tardi, specialmente se ne prendi l'abitudine.Non importa se sono sbagliati, dimostrerai loSe non riesci a studiare a causa dello stile di insegnamento del prof, considera di avere unacon lui su questo argomento. Fagli sapere cosa ti dà fastidio e vedi se può apportare alcune modifiche per aiutarti a imparare meglio.Ricorda che sei a scuola, è importante pensare non solo a se stessi ma anche. Se rispondi male, chiacchieri, non rispetti le regole o dai fastidio ai tuoi compagni sarai di sicuro sotto osservazione dei tuoi insegnanti che potrebbero trattarti piùAdelina Stanciu