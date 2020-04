Omero - Iliade e Odissea

Omero

Questione omerica

L’Iliade

L’Odissea

Non si sa se Omero fosse veramente esistito oppure no.O/me/ro : “colui che non vede” (si diceva che Omero fosse cieco).Molte città della Grecia si attribuivano la paternità di Omero per avere maggior prestigio.L’Iliade è stata composta prima dell’Odissea, cioè non nello stesso periodo. Sullo sfondo non c’è una rappresentazione coerente dello stesso momento storico ma ci sono mescolanze di civiltà, culture e luoghi che ci dimostrano che non è stata la stessa persona a scriverli e non nello stesso momento.Prima metà del VIII secolo: IliadeSeconda metà del VIII secolo: OdisseaLa civiltà che fa da sfondo ad entrambi i poemi è quella Achea-Micenea-Il proemio dell’Iliade si apre con un’invocazione alle muse, in questo caso alla Dea Calliope che è la dea d’ispirazione dei poeti e dell’epica.Cantami o diva: il narratore narra in prima persona e si rivolge alla dea con una richiesta forte, quasi una supplica affinché lo aiuti. Ciò vuol dire che la poesia ha un valore immenso, tanto che viene dagli dei. La poesia va oltre agli uomini perché c’è l’invocazione e la chiamata alla dea.-La protasi è riassunta in una sola parola del proemio; infatti l’argomento del testo è l’ira di Achille che portò poi agli Achei grandi sofferenze. In effetti dopo la protasi, c’è l’anticipazione, o prolessi, di fatti successi dopo. “Così di Giove l’altro consiglio s’adempia”: tutto è volere degli dei, tutto dipende da loro. Altra prolessi: aspra lite, contesa che divise Agamennone ed Achille.1) il nome : deriva da Odisseo (per latini Ulisse) cioè l’eroe protagonista dell’opera.2) la storia : il poema racconta il lungo viaggio di Odisseo per ritornare alla sua terra natale, Itaca, dopo la sconfitta di Troia a cui aveva partecipato usando la sua intelligenza ed astuzia. 3) i nostoi : i nòstoi, cioè “ritorni”, identificano il rientro in patria degli eroi della guerra di Troia. 4) la struttura : l’Odissea è composta da 24 libri (canti) scritti in esametri con tre tematiche principali. - la telemachia: un narratore esterno racconta il viaggio di Telemaco (figlio di Odisseo) e la condizione di prigionia del padre. - i Viaggi di Odisseo : il narratore diventa Odisseo stesso che narra, attraverso la tecnica del flashback, le sue meravigliose e lunghe avventure. - il Ritorno e la Vendetta : il narratore ritorna esterno e narra gli ultimi avvenimenti della storia, cioè il ritorno ad Itaca e la vendetta sui Proci (coloro che volevano impossessarsi del Regno di Itaca. 5) La realtà storica : - base: si collega con le prime esplorazioni che i Greci fecero nel Mediterraneo, creando rotte e scali. - società: è complessa, infatti oltre a quella aristocratico-guerriera, che detiene il potere, compaiono altri gruppi sociali come artigiani, medici, indovini,…6) la narrazione : E’, nel complesso, impreziosita da elementi fantastici tipici del tema del viaggio e si presenta anche realistica poiché compare il mondo quotidiano, nelle varie attività economiche e divisioni sociali.