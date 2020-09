Riassunto: La preghiera di Priamo ad Achille

La supplica di Priamo

Parafrasi

Il venerando veglioEntrò non visto da veruno, e tosto600Fattosi innanzi, tra le man si preseLe ginocchia d’Achille, e singhiozzandoLa tremenda baciò destra omicidaChe di tanti suoi figli orbo lo fece.Come avvien talor se un infelice 605Reo del sangue d’alcun del patrio suoloFugge in altro paese, e ad un possenteS’appresentando, i riguardanti ingombraD’improvviso stupor; tale il PelìdeDel dëiforme Prìamo alla vista 610Stupì.Stupiro e si guardaro in visoGli altri con muta maraviglia, e alloraIl supplice così sciolse la voce:Divino Achille, ti rammenta il padre,Il padre tuo da ria vecchiezza oppresso 615Qual io mi sono. Io questo punto ei forseDa’ potenti vicini assediatoNon ha chi lo soccorra, e all’imminentePeriglio il tolga. Nondimeno, udendoChe tu sei vivo, si conforta, e spera 620Ad ogn’istante riveder tornatoDa Troia il figlio suo diletto. Ed io,Miserrimo! io che a tanti e valorosiFigli fui padre, ahi! più nol sono, e parmiGià di tutti esser privo. Di cinquanta 625Lieto io vivea de’ Greci alla venuta.Dieci e nove di questi eran d’un soloAlvo prodotti; mi venìano gli altriDa diverse consorti, e i più ne spenseL’orrido Marte. Mi restava Ettorre, 630L’unico Ettorre, che de’ suoi fratelliE di Troia e di tutti era il sostegno;E questo pure per le patrie muraCombattendo cadéo dianzi al tuo piede.Per lui supplice io vegno, ed infiniti 635Doni ti reco a riscattarlo, Achille!Abbi ai numi rispetto, abbi pietadeDi me: ricorda il padre tuo: deh! pensaCh’io mi sono più misero, io che soffroDisventura che mai altro mortale 640Non soffrì, supplicante alla mia boccaLa man premendo che i miei figli uccise.A queste voci intenerito Achille,Membrando il genitor, proruppe in pianto,E preso il vecchio per la man, scostollo 645Dolcemente. Piangea questi il perdutoEttorre ai piè dell’uccisore, e quegliOr il padre, or l’amico, e risonavaDi gemiti la stanza. Alfin satolloDi lagrime il Pelìde, e ritornati 650Tranquilli i sensi, si rizzò dal seggio,E colla destra sollevò il cadenteVeglio, il bianco suo crin commiserandoEd il mento canuto. Indi rispose:Infelice! per vero alte sventure 655Il tuo cor tollerò. Come potestiVenir solo alle navi ed al cospettoHai tu di ferro il core? Or via, ti siedi,E diam tregua a un dolor che più non giova. 660Liberi i numi d’ogni cura al piantoCondannano il mortal. Stansi di GioveSul limitar due dogli, uno del bene,L’altro del male. A cui d’entrambi ei porga,Quegli mista col bene ha la sventura. 665A cui sol porga del funesto vaso,Quei va carco d’oltraggi, e lui la duraCalamitade su la terra incalza,E ramingo lo manda e disprezzatoDagli uomini e da’ numi. Ebbe Pelèo 670Al nascimento suo molti da GioveIllustri doni. Ei ricco, egli feliceSovra tutti i viventi, il regno ottenneDe’ Mirmidóni, e una consorte DivaBenché mortale. Ma lui pure il nume 675D’un disastro gravò. Nell’alta reggiaProle negògli del suo scettro erede,Né gli concesse che di corta vitaUn unico figliuolo, ed io son quello;Io che di lui già vecchio esser non posso 680Dolce sostegno, e negl’ilìaci campiSeggo lontano dalla patria, infestoA’ tuoi figli e a te sesso. E te pur ancoUdimmo un tempo, o vecchio, esser beatoPosseditor di quanta hanno ricchezza 685Lesbo sede di Màcare, e la FrigiaEd il lungo Ellesponto. All’opulenzaDi queste terre numerosi figliLa fama t’aggiungea. Ma poiché i numiIn questa guerra ti cacciâr, meschino! 690Ch’altro vedesti intorno alle tue muraChe perpetue battaglie e sangue e morti?Pur datti pace, né voler ch’eternoTi consumi il dolor. Nullo è il profittoDel piangere il tuo figlio, e pria che in vita 695Richiamarlo, ti resta altro soffrire.Priamo entrò senza essere visto e gli si avvicinò, strinse le gambe di Achille fra le mani, baciò quella mano assassina, che aveva ucciso molti suoi figli.Come quando un uomo commette un omicidio in patria e fugge in un altro paese, in casa di un ricco, e i presenti lo guardano con stupore, così si stupì Achille, vedendo il potente Priamo e anche gli altri si stupirono e si guardarono in faccia.Ma Priamo disse pregando Achille: "Pensa a tuo padre, o divino Achille, che ha la mia età, che sta diventando vecchio, e forse i suoi vicini lo tormentano perchè non c'è nessuno che lo difenda e allontani da lui i mali.Eppure, sapendo che tu sei ancora vivo è felice e spera un giorno di vederti ritornare da Troia. Ma io sono disperato perchè ho avuto dei figli forti ma non me ne resta nessuno.Quando arrivarono i Danai avevo cinquanta figli, e nove erano figli della stessa donna, gli altri erano di mogli diverse: ma Ares furioso ne ha fatti cadere moltie il solo che mi restava, quello che proteggeva la città e la popolazione, tu ieri l'hai ucciso metre lottava per la sua patria, Ettore...E' per lui che sono qui, per riscattarlo da te e ti porto molti doni.Achille, rispetta gli dei e abbi pietà di me pensando a tuo padre: ma io sono più povero di lui, perchè ho sopportato quello che nessun altro mortale ha dovuto sopportare, baciare la mano dell'uomo che ha ucciso i miei figli".Parlò così e ad Achille venne voglia di piangere per suo padre: allora prese la mano di Priamo e lo fece spostare; entrambi pensavano e uno, rannicchiato ai piedi di Achille, pianse a lungo il figlio Ettore, uccisore di uomini, mentre Achille piangeva per suo padre, e ogni tanto anche per Patroclo; per tutta la casa si sentiva quel pianto.Infine, avendo pianto a sufficienza, Achille si calmò e si alzò dal suolo il vecchio, avendo pietà della sua barba bianca e dei suoi capelli da vecchio. Quindi rispose: "Infelice! Il tuo cuore ha davvero sopportato tante sciagure. Come hai potuto venire alle navi degli Achei da solo e davanti a colui che ha ucciso i tuoi figli? Hai il cuore di ferro? Adesso siediti e calmiamo questo dolore che non ci fa bene. Non c'è nessun guadagno nel pianto. Gli dei hanno stabilito questo per gli uomini mortali: una vita piena di amarezze, mentre loro vivono senza pensieri.Due vasi stanno davanti a Zeus: uno dà dei doni buoni, uno delle cattive sorprese. Zeus, che lancia i fulmini, le mescola e dà a volte un bene a volte un male; ma se assegna solo dei mali l'uomo è disprezzato e ha una cattiva fama, se ne va in giro senza onore e non viene considerato nè dagli dei nè dagli uomini. Così gli dei diedero doni magnifici a Peleo, fin dalla nascita. Era superiore a tutti i mortali per ricchezza, regnava sopra i Mirmidoni, e benchè fosse un uomo mortale, sposò una dea.Ma insieme ai beni, gli dei gli diedero anche un male, cioè generò un solo figlio, che morirà giovane, e non una schiera: e io non posso aver cura del mio vecchio perchè sto qui a Troia, lontano dalla patria, perseguitando te e i tuoi figli. E anche tu, vecchio, sappiamo che sei stato felice prima. I paesi a nord di Lesbo, la sede di Macaro, il sud della Frigia e tutto l'Ellesponto tutti raccontano che eri ricco di beni e di figli.Da quando invece i tuoi figli ti hanno causato questa guerra, intorno alla tua rocca ci sono stragi e battaglie. sopporta e non tormentarti il cuore: non otterrai nulla piangendo tuo figlio, non lo riporterai in vita, piuttosto soffrirai ancora".