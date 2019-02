Iliade

Trama del poema omerico

Curiosità sull'Iliade

Quali sono i personaggi principali dell'Iliade

L'Iliade viene attribuita ad Omero e ciò che viene scritto è tutto quello che è successo prima delle avventure di Ulisse. Il racconto del poema è ambientato nel periodo in cui si è svolta la guerra di Troia. Il tema principale che viene descritto è l’ira di Achille; questi era il figlio del mortale Peleo, Re dei Mirmidoni di Ftia.L’Iliade è strutturata in 24 libri, che raccontano cosa successe nei 51 giorni prima dell’ultima guerra di Troia.L'eroe protagonista delle vicende narrate è prevalentemente Achille, che combatte tra le file dell'esercito greco. Oltre al tema principale della vicenda che è l'ira di Achille, vi sono anche altre aristie, ossia racconti di altri guerrieri molto importanti nel racconto. Nell'opera Omero descrive soprattutto gli ambienti in cui si sta combattendo (quindi prevalentemente la città di Troia), così come anche le navi.Il famoso tallone d’Achille viene preso proprio da questo racconto, infatti durante l’assedio di Troia tramite il famosissimo cavallo di Ulisse, Achille viene trafitto dalla freccia del guerriero Enea, (che si ripresenterà nell’Eneide di Virgilio), Achille muore proprio a causa del tallone, perché sua madre, la dea Teti, lo immerse nelle acque del fiume Stige per renderlo invulnerabile, però lasciandogli scoperto il tallone.Comunque la metafora del tallone di Achille serve ad indicare il punto debole di qualsiasi persona, perché anche un Dio ha un punto debole.I personaggi principali dell’Iliade sono all’incirca una trentina, tra quelli più importanti abbiamo per ordine alfabetico:• Achille, figlio di Peleo e Teti.• Agamennone, re di Argo e di Micene.• Deifobo, principe troiano e fratello di Ettore.• Diomede, re di Argo.• Enea, figlio della Dea Afrodite.• Ettore, figlio prediletto di Priamo e fratello di Deifobo; egli viene ucciso da Achille durante uno scontro tra i due, poiché Ettore aveva ucciso il fratello di Achille.• Priamo, re di Troia.• Sarpedonte, Figlio di Zeus e re dei Lici, viene ucciso da Diomede.• Ulisse, ideatore del piano per sconfiggere i Troiani dall’interno.Nel poema di Omero ovviamente troviamo citazioni di molte divinità come (in ordine alfabetico):• Apollo• Afrodite• Ares• Artemide• Dione• Eris• Ermes• Era (non è una dea ma la terra stessa,Era è la madre dei titani e “Nonna”degli Dei)• Efesto• Ebe• Ipno• Iride• Latona• Moire• Scamandro.