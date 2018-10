Viaggio di maturità 2019, quando prenotare per risparmiare in queste mete TOP

La maturità si avvicina, verissimo, e c’è un solo mantra: studiare, studiare, studiare…e prenotare il viaggio di maturità 2019! Perché se è vero che il dovere viene prima, è altrettanto vero che un bel premio i maturandi, dopo tutta questa fatica, se lo meritano tutto! Ecco che allora, sommersi da libri e appunti, è arrivato il momento anche di pensare ala meta del viaggio di maturità 2019. In alcuni casi, è meglio muoversi con largo anticipo.

Non hai molti soldi? Niente paura, ti suggeriamo noi quando prenotare per ottenere il massimo risparmio in queste dieci splendide mete grazie a un report – Best Time to Book – di TripAdvisor, il sito per la pianificazione di viaggi per eccellenza. Le informazioni sono emerse analizzando lo storico dei dati inerenti i prezzi degli hotel, evidenziando quelli più convenienti, a seconda del periodo dell'anno.

Viaggiare in Europa: risparmia chi prenota con largo anticipo

A ogni città il suo risparmio: ecco quando prenotare per l’Europa

Il momento giusto per risparmiare in termini di alloggio visitandoa luglio o agosto?. Ilsul prezzo della stanza. Anche per quanto riguarda l’il risparmio si aggira attorno alrispetto alle tariffe più care se si prenota sempre conrispetto al volo di andata. Diverso invece il discorso per quanto riguarda gli: in questo casoper ottenere i migliori sconti sui prezzi degli hotel nelle città più care come: la celebre, sogno di molti romantici e non solo, può essere l’ideale per un bel viaggio di maturità che unisca lae ilgarantito dalle capitali europee. Quando prenotare per Parigi? TripAdvisor consigliaprima della data di partenza. Il risparmio si aggira attorno alsu hotel che di solito costano. Sei ancora in tempo per partire in agosto risparmiando, quindi!

Londra: la capitale inglese è una delle città europee più costose, è noto. Come fare se la meta scelta è proprio Londra? Per risparmiare il 10% circa su alberghi, che nei mesi estivi arrivano a costare 209€ a notte per stanza, bisogna prenotare dai sei ai nove mesi prima di partire. Un po’ tardi per la maturità 2019, perfettamente in tempo per la maturità 2019 e per tutti quei ragazzi previdenti che già vogliono cominciare a organizzarsi!

Roma: anche la bella capitale italiana rientra tra le città in cui, con accortezza e giocando d’anticipo, si può risparmiare fino al 22% sul prezzo di una camera per notte. Nel caso di Roma è necessario prenotare anticipatamente, dai tre agli otto mesi prima del soggiorno estivo. La tariffa media degli hotel si attesta attorno ai 180€ per notte.

Barcellona: la bella Barcellona, perla catalana, è una città parecchio ambita per i viaggi di maturità. La ragione? La sfrenata vita notturna tipica della Spagna, il mare, i tanti elementi culturali…serve dire altro? In questo caso il risparmio è significativo – 23% su alberghi di lusso che costano 193€ a notte – e per ottenerlo basta prenotare anche solo tre mesi prima della partenza.

Praga: delle capitali europee è Praga la più conveniente. Non hai da parte tanti soldi? Niente paura, qui un hotel viene in media 139€ a notte e prenotando dai tre agli otto mesi prima si può ottenere un risparmio anche di più del 20%.





Viaggio di maturità 2019 fuori Europa: quando prenotare per risparmiare

: se avete in mente un viaggio veramente in grande, partiamo con la prima delle grandi città estere che potete raggiungere per la maturità 2019 e partiamo davvero da. L’è una meta affascinante anche solo per l’idea di scendere dall’aereo e trovarsi. Ma quando prenotare per risparmiare in un viaggio del genere? La media del costo degli hotel per notte su TripAdvisor si aggira attorno ai. La buona notizia è che per risparmiare su questa cifra base non serve organizzarsi con chissà quanti mesi di anticipo. Nel caso di Sydney, infatti, prenotare l’hoteldi partire basterà per ottenere uno sconto da capogiro – ben ildella cifra.

New York: rimaniamo tra le mete del mondo più ambite, la Grande Mela è il sogno di molti. Perché non realizzarlo proprio per premiarsi dopo la maturità? Per viaggiare nella metropoli americana durante l’estate si può arrivare a spendere, in media, anche 229€ per notte se si vuole un albergo decente. La situazione cambia di parecchio, però, prenotando un mese prima della partenza. Facendo così, si può risparmiare anche quasi la metà della cifra grazie a sconti che arrivano al 40%.

Dubai: affascinante meta degli Emirati Arabi, Dubai ha vissuto un grande incremento del turismo negli ultimi anni. Il costo medio di una stanza è alto, 210€ per notte, complice la massiccia presenza di hotel iper lussuosi. Niente paura però: organizzando la vacanza estiva ora, tre mesi prima della partenza, si può ottenere uno sconto sostanziale anche del 49%.

Pechino: per chi vuole visitare la Cina in estate il momento migliore per prenotare la stanza e ottenere il massimo risparmio sui 126€ a notte di media è uno/quattro mesi prima della partenza.

Tokyo: per il viaggio di maturità 2019 volete andare a mangiare l’originale sushi giapponese? Eccovi serviti! Per la capitale del Giappone il costo medio di una stanza si aggira attorno ai 170€ per notte. Quanto si può risparmiare prenotando al massimo un mese prima della partenza? Anche il 30% sul costo della stanza per notte.