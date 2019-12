Tracce maturità 2020, l'indizio: e se uscisse Greta Thunberg?

Greta Thunberg personaggio dell'anno

Maturità 2020: traccia sul Greta Thunberg o sul clima?

Il Ministro dell’Istruzione più green di sempre

Il dibattito sul clima è sempre più attuale e seguito,I più interessati, anche grazie alla giovane, sono proprio i ragazzi, impiegati in mille cortei e attività sulla salvaguardia del pianeta. La teenager che ha mobilitato il pianeta è stata appena scelta come personaggio dell'anno 2019, che ogni anno sceglie le persone più influenti del mondo come simbolo dei 12 mesi trascorsi.Dovremmo quindi aspettarci una traccia sul riscaldamento globale? Tanto più che, a scendere in campo a favore delle questioni ambientali e delle manifestazioni in difesa del clima, in più occasioni, è stato ancheMai scelta del Time fu più azzeccata, per quanto riguarda i giovani e non solo. Chi può immaginare un 2019 senza Greta Thunberg? L'adolescente ha iniziato la sua attività nell'agosto 2018, quando decise di saltare la scuola per scioperare di fronte al Parlamento svedese ogni venerdì per la questione climatica. La sua protesta ha fatto in pochi mesi il giro del mondo, dando vita al movimento Fridays For Future, che spinge in piazza milioni di giovani e che li riunisce negli scioperi globali per l'ambiente, i Climate Strike, che sono stati organizzati lo scorso marzo, settembre e novembre, che hanno contato un'immensa partecipazione in particolare tra i ragazzi.Greta ha preso parte alla conferenza delle Nazioni Unite Cop24 di Katowice nel 2018 (e al Cop25 tuttora in corso) al World Economic Forum di Davos, fino al congresso sul clima di New York dello scorso settembre.Insomma,è forse il personaggio più forte della recentissima attualità, che sta cambiando il modo di pensare di tantissimi giovani e non solo. Forse dovremmo iniziare a pensare a una possibile, infatti, ha sempre attaccato con tenacia tutti coloro che in questi anni sul problema del cambiamento climatico non hanno fatto nulla. E se fosse proprioall'ONU, ormai famosissimo per il "Come osate" rivolto ai leader mondiali, a essere presente nella prossima Maturità?Dovremmo aspettare ancora qualche mese, ma senza dubbio il consiglio che diamo a tutti i maturandi è quello di rimaneresu questi temi.Un ulteriore indizio per indicare Greta e la questione ambientale come possibile tema di maturità è anche la vicinanza a queste tematiche dimostrate dal nuovo Ministro dell’Istruzione, cheponendosi al fianco degli studenti.Ad esempio chiedendo alle scuole dia causa della loro partecipazione alla mobilitazione del 27 settembre per il Global Strike. Ha poi ribadito più volte che le tematiche ambientali saranno introdotte nel programma di educazione civica a partire da settembre 2020. E se fossero tutti indizi per proporre ai maturandi