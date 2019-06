Spagnolo traccia seconda prova Maturità 2019: come svolgerla

Maturità 2019, seconda prova: come svolgere la traccia di spagnolo

Lingua spagnola per molti maturandi oggi 20 giugno è stata una delle due lingue oggetto di seconda prova per il Liceo Linguistico come, quindi nel(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). La durata complessiva per completare l'intera prova multidisciplinare è pari a 6 ore.Guarda anche:I tutor di Skuola.net commenta: "La seconda prova di lingua spagnola propone come prima parte la comprensione e l’analisi del testo (355 parole) "El cambio de la relaciòn entre sexos que conllevo a la Primera Guerra Mundial". Questo testo racconta il cambio sociale a livello politico, sanitario e lavorativo che ha fatto la donna durante la Prima Guerra Mondiale in diversi paesi mettendo l’esempio di Francia e Inghilterra. Dopo l’alunno deve scegliere la risposta a 3 domande in cui solo una è corretta, il tema va sempre d’accordo con il primo testo. E per ultimo l’alunno ha due domande aperte.Nella seconda parte chiedono all’alunno di creare un testo con 150 parole sul seguente tema: Il mondo del lavoro - che cosa ti piacerebbe fare in un futuro? / Scrivi sul tuo lavoro o professione ideale".