Maturità 2019, seconda prova: pubblicato il codice per aprire i plichi telematici

Toto-tracce seconda prova: cosa si temono di più gli studenti del Classico e dello Scientifico?

Plico telematico per le tracce di seconda prova

Dopo la prima prova, i nervi di quasisono ancora tesi perché oggi affronterannoche in molti istituti con due materie caratterizzanti come in alcuni Licei e Tecnici, sarà aNel Liceo classico infatti la prova sarà di latino e greco, nello scientifico di matematica e fisica, nel linguistico si baserà sulla lingua straniera 1 e 3.Gli studenti del Liceo classico fra gli autori latini più gettonati e a rischio di uscita per la traduzione della versione, temono Tacito, Cicerone, Livio, Seneca.Gli studenti del Liceo Scientifico temono allo stesso modo sia matematica sia fisica in quanto saranno richiesta la risoluzione di problemi e domande nella stessa quantità.Guarda anche:Il Miur ha pubblicato, lo stesso che invia alle scuole per visualizzare le tracce che saranno distribuite tra le classi di studenti.