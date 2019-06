Maturità 2019, seconda prova Liceo Classico: chi è Galba e che cosa ha fatto?

Vita e cursus honorum di Galba Maturità 2019

Oggi 20 giugno nella parte di latino della traccia di seconda prova di maturità 2019, è uscito un brano delle Historiae incentrato sulla figura di Galba. Chi è questo personaggio e cosa ha fatto?Dopo laavvenuta nel, gli succedettero quattro imperatori: Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano.Nel 33 fu console, e in seguito divenne legatus Augusti pro praetore nella Gallia Aquitania e in Germania superiore.Membro dell'aristocrazia senatoria, durante la sua vita percorse l'intero cursus honorum fino a raggiungere il consolato e la carica di governatore nella Germania superiore, in Africa proconsolare e nella Hispania Tarraconensis. Proprio qui, nella Spagna Terragonense, nel 61 Galba venne eletto imperator dall'esercito.La sua aspirazione e il suo sogno politico fu quello diMa dopo soli sette mesi di governo, il 15 gennaio delfu deposto eCon l'ascesa al trono di Otone, il nome di Galba fu colpito dalla, la 'condanna della memoria' come se non fosse mai esistito, in seguito annullata da Vespasiano.Dell'imperatore Galba, oltre a Tacito ne descrisse il profilo anchenelle sue 'Vite parallele'.