Maturità, più ore a scuola per imparare la Costituzione

Più ore a scuola per imparare la Costituzione. I ragazzi del biennio dell'indirizzo economico-sociale del liceo "Cairoli" di Pavia hanno chiesto alla scuola di restare più tempo sui banchi per saperne di più su "Cittadinanza e Costituzione" in vista del nuovo esame di Maturità dove l'argomento sarà oggetto di discussione.

Secondo quanto riporta La Provincia Pavese, gli studenti del biennio, dal prossimo anno scolastico, avranno un tempo-scuola prolungato di un'ora (le prime avranno una lezione di diritto in più, le seconde una di economia). Già nei prossimi giorni prenderanno inoltre il via degli approfondimenti, con i docenti di diritto e di economia politica che affiancheranno i colleghi anche nelle ore destinate ad altre materie (come storia e italiano).

Soddisfazione da parte della preside dell'istituto, Bruna Spairani: "Ho verificato le disponibilità della scuola e ho capito che saremmo stati in grado di garantire un potenziamento delle lezioni senza spese aggiuntive per l'istituto, ottimizzando le risorse già a nostra disposizione. Abbiamo molto bisogno che i giovani siano preparati su questi temi, dato che saranno i cittadini dell'Europa di domani".

La nuova Maturità

"Cittadinanza e Costituzione" all'orale è solo una delle novità per la riforma dell' esame di Stato . A partire dalla prossima maturità ci saranno solo due scritti, con l'eliminazione della terza prova , e un rinnovamento delle tracce delle prime due prove. Poi spazio al colloquio: la commissione proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline. Nel corso del colloquio, il candidato esporrà, con una breve relazione o un elaborato multimediale, le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte.Il colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell'ambito delle attività di "Cittadinanza e Costituzione". Le indicazioni complete sul colloquio saranno fornite nel decreto con le discipline scelte per la seconda prova.In: solo il 43%, infatti, sta trattando questi temi a scuola.