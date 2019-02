Simulazioni maturità 2019 prima prova: come funziona il voto

Come ha fatto sapere il Miur, il 19 febbraio sul sito verranno pubblicate le tracce dela simulazione della Maturità 2019 sulla prima prova di Italiano. I maturandi avranno così la possibilità di cimentarsi con le nuove tipologie di testo e capire meglio cosa dovranno affrontare il giorno della prima prova dell’esame di Stato. Essendo una simulazione a tutti gli effetti, i docenti dovranno correggere gli elaborati seguendo la griglia di valutazione fornita dal Miur. La stessa che useranno la prima prova della Maturità 2019. Ecco come funziona l’assegnazione del voto.

Simulazioni maturità 2019: indicazioni generali

Simulazioni maturità 2019: indicazioni specifiche

Il voto della simulazione maturità 2019 fa media?

Per rendere il più omogenei e trasparenti possibili i risultati della prima prova, il Ministero ha fornito anche leche serviranno ai docenti. Il voto, come noto, sarà calcolato in ventesimi. I docenti, nella correzione della prima prova, dovranno far riferimento sia a dellechequeste ultime sono diverse in base alla traccia scelta. LaIl risultato sarà il voto in ventesimi raggiunto dallo studente.- ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.- coesione e coerenza testuale.- ricchezza e padronanza lessicale.- correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura.- ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.-espressione di giudizi critici e valutazioni personali.Per quanto riguarda questo tipo di indicazioni, sono(sono in tutto 3 nella prima prova). Nello specifico, per lasono:- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione).- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).- interpretazione corretta e articolata del testo.Per la- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione.- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturaliSecondo la circolare del Miur, la simulazione non deve sostituire le verifiche periodiche (interrogazioni, compiti in classe) autonomamente predisposte. Quindi il voto non dovrebbe essere utilizzato per valutarvi nella singola materia!

Manlio Grossi