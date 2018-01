Materie maturità seconda prova 2018: istituto tecnico grafica e comunicazione

Mancano ormai pochi giorni e il Miur renderà note le materie della seconda prova della maturità 2018. Si tratta di un momento molto atteso dagli studenti frequentanti l'ultimo anno delle superiori. In base a cosa il Ministero dell’Istruzione sceglie le Materie Seconda Prova Maturità 2018? Lo fa, semplicemente, individuandole in quello che è l’elenco delle discipline che caratterizzano il singolo indirizzo di studi.

Materie Seconda Prova Maturità 2018: istituto tecnico grafica e comunicazione

Maturità 2018, le modalità di svolgimento della seconda prova

Maturità 2018: istituto tecnico grafica e comunicazione

Maturità 2018: opzione tecnologie cartarie

Quale materia, dunque, dovranno affrontare i maturandi dell'Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione alla maturità nellaSarà uno scritto che si baserà su una delle materie caratterizzanti l'indirizzo di studi . Per l'indirizzo di base una tra. L'istituto tecnico in Grafica e Comunicazione presenta anche un'articolazione, l'opzione Tecnologie Cartarie, per cui le materie della seconda prova saranno ben diverse dal corso generale. Per l'opzione tecnologie cartarie, infatti, sarà scelta una traLe modalità di svolgimentoterranno conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale di questo indirizzo.Perdell'indirizzo Grafica e Comunicazione (quello di base) si avrà a disposizione 8 ore, salvo diverse indicazioni date il giorno dell'esame.La prova sarà divisa in due parti. Nella prima parte, il candidato dovrà progettare e realizzare una grafica di comunicazione pubblicitaria, in base ai dati forniti nella traccia. Nella seconda parte, invece, bisognerà rispondere a due dei quesiti proposti. Si possono utilizzare strumenti come computer o stampante e, se sono disponibili, programmi utili per il fotoritocco. Attenzione, però: non è consentito l'accesso alla rete internet.Invecepreveda da una parte un tema classico, mentre nella seconda parte bisognerà rispondere a 2 dei 4 quesiti proposti. La prova ha una durata massima di 6 ore ed è possibile utilizzare il manuale del perito tecnico.