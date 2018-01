Scopri per primo le materie di seconda prova di Maturità

Sono moltissimi i ragazzi che sono in ansia per le materie maturità di seconda prova! A breve, infatti, il Miur dovrebbe renderle note insieme, ovviamente, ai commissari esterni maturità 2018. Ma come fare a scoprire subito le materie della maturità 2018? Ad essere i primi a sapere cosa capiterà alle seconda prova di maturità? Ecco alcuni trucchetti per arrivare alla notizia prima di tutti!

Scopri con noi le materie maturità seconda prova

Occhio ai tweet sulle materie di maturità

...e ai comunicati stampa

Il primo consiglio, è quello di seguire i nostri canali. Come ogni anno, infatti, seguiremo l'evento in diretta tenendovi aggiornati in tempo reale. Quindi, refreshate la nostra home page, seguiteci su Facebook e/o Twitter, insomma,Ma non solo! Un altro consiglio è quello di tenere d'occhio Miur Social, il profilo Twitter ufficiale del Ministero. Molto attivo durante tutto l'arco dell'anno, è senza dubbioma, in generale, anche. Quindi, occhio ai cinguettii.Altro modo in cui carpire informazioni in tempo reale è quello, un po' più "classico" e meno "social", di andare sul sito ufficiale del Miur alla sezione "Comunicati Stampa"., apparirà "magicamente", un bel comunicato sul sito. Ma se non volete mettervi alla ricerca di comunicati e cinguettii, lasciate fare il lavoro a noi e stay tuned su Skuola.net.

Daniel Strippoli

