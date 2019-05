Manca un mese alla maturità! Le 10 dritte salva-studente last minute

Ora è proprio il caso di dirlo: la maturità 2019 è praticamente alle porte!

Ormai manca poco più di un mese al 19 giugno, il fatidico giorno della prima prova che darà ufficialmente inizio all'Esame di Stato.

Se fino a poco fa sembrava un evento lontano, quasi irraggiungibile, ora il conto alla rovescia è davvero iniziato e il pensiero della maturità non si può più rimandare. L'attesa è quasi giunta al termine: tra poco più di un mese l'Esame diventerà realtà!

Per aiutare tutti gli studenti sia a migliorare il proprio metodo di studio, sia a mantenere i nervi saldi, noi di Skuola.net abbiamo deciso di proporvi alcuni suggerimenti che speriamo possano esservi utili.



Ecco, quindi,

10. Niente panico da maturità

Il primo fondamentale consiglio è:Sappiamo che non è facileper gli studenti soprattutto se sono alle prese con lo stress derivato dalla maturità. Bisogna tuttavia impegnarsi ad essere positivi e pensare che, in fin dei conti, ti stai preparando a questo esame da ben 5 anni.Niente ansia, quindi, anche perché non serve a nulla se non, al contrario, a peggiorare solo le cose.

9. Qual è il metodo di studio migliore per la maturità?

Da sempre ti senti ripetere che, per andare bene a scuola, devi trovare. Ora probabilmente ti starai domandando quale sia quello migliore da attuare in questo ultimo mese. La risposta non può che essere una:! Non cambiare all'ultimo le tue abitudini di studio ma

8. Gruppo di studio last minute

Un metodo sempre efficace, di integrazione allo studio, è il confronto reciproco.con i tuoi compagni di classe potrebbe risultare una buona strategia:. Sono quindi molti i possibili vantaggi che potrebbero dare una marcia in più al tuo studio.

7. Lo specchio come un buon alleato del ripasso

Se necessario trascorri anche ore sopra una manciata di pagine se, nonostante questo, le varie nozioni non riescono proprio ad entrarti in testa.Un buon metodo per memorizzare potrebbe essere quello di. Forse all'inizio ti sentirai a disagio, reputandola una cosa da matti ma questo potrebbe rappresentare invece un ottimo esercizio in vista dell'esame. Ripetere a voce alta, controllando postura e voce ti permette infatti di migliorare la modalità di esposizione. Inoltre, il riflesso dello specchio farà credere al cervello che ci sia qualcuno ad ascoltare, contribuendo così a farti superare la paura di un eventuale blocco che potrebbe esserci durante l’esposizione davanti alla commissione.

6. Uso intelligente della tecnologia

Se proprio non riesci a distaccarti dal tuo smartphone servitene per lo studio: trasformalo da oggetto di distrazione a prezioso alleato! Sono molte infatti lenate per studiare: devi cercare solo quella più congeniale alle tue necessità. Inoltre sul web puoi trovare numerosiin grado di offrirti efficaci spiegazioni sulle materie in cui ti senti meno preparato o su determinati concetti che risultano più ostici da capire.

5. Il giusto equilibrio fra studio e riposo

Fino a questo momento ci siamo concentrati sul metodo di studio, ma, per giungere al meglio alla maturità, ricordatevi che il solo studio non basta poiché occorre conservare ancheIn che modo? Coltivando le tue passioni, trovando dei momenti della giornata per fare ciò che più ti piace. Se sacrifichi tutto per la preparazione, studiando ininterrottamente per mesi, arriverai al traguardo finale stanco, sfiancato e demotivato.Insomma studiare è fondamentale, ma non dimenticatevi di trovare il tempo anche per ritemprare i pensieri e alleggerire un po' la mente.

4. Concediti piccole pause

Presto finirà la scuola e le ore da dedicare allo studio aumenteranno notevolmente: avrai a disposizione intere giornate per ripassare senza limiti di tempo: approfittane ma sempre senza esagerare!Durante intense giornate di studio, tra una pagine e l'altra: una piccola evasione dallo studio ogni tanto non può che fare bene e ricaricare le energie.

3. Niente doping di caffeina

Evita troppi caffè o strane pillole che ti tengono sveglio tutta la notte.Le alterazioni del ciclo regolare infatti "sonno-veglia" possono danneggiare infatti il recupero delle informazioni e risultare quindi controproducenti. Ricordatevi che la privazione delle giuste ore di sonno non aiuta affatto lo studio e la memorizzazione di nozioni ma, oltre a mettere di pessimo umore, danneggia anche la memoria.che ha indubbie proprietà in grado di stimolare l'attenzione: un buon caffè di prima mattina, magari prima di iniziare a studiare, può solo far iniziare bene la giornata.

2. Super ripasso finale

Sfrutta le ultime settimane precedenti all'esame per fare un. Non tralasciare nulla,, assicurandoti di sapere quali siano gli argomenti più probabili e quelli che di certo non chiedono. Niente di più sbagliato dato che, sebbene esitano argomenti con più alta probabilità di richiesta, tuttavia nessuno può prevedere con certezza il futuro sapendo quali domande saranno fatte e quali no. Insomma, meglio non lasciare nulla al caso!

1. Notte prima degli esami

Dopo mesi di studio, alla fine arriverà anche la famigerata notte prima degli esami., ogni anno tutti gli studenti dei quinti hanno la propria indimenticabile notte degli esami.Quando arriverà anche la tua,e, senza fare troppo tardi, fai qualcosa di tranquillo come guardare un film o trascorrere del tempo con gli amici, magari proprio con i tuoi compagni di classe con cui il giorno dopo condividerai l'emozione dell'Esame.