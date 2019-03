100 giorni alla maturità 2019: maturandi "disperati" per l'esame che si avvicina

L’11 marzo 2019 è il giorno che annuncia un’importante ricorrenza per tutti i maturandi: da oggi mancano esattamente 100 giorni all’inizio della prima prova dell’esame di Stato. Questo avvenimento è festeggiato dagli studenti dell’ultimo anno in vari modi, ma anche non festeggiandolo, l’ombra dell’imminente esame è sempre più pesante per i futuri maturandi.

Alla domanda “Come stanno vivendo gli studenti questi 100 giorni alla Maturità 2019?” c’è una semplice risposta “Male”.

Andiamo a vedere nel dettaglio come i poveri studenti si stanno sfogando su Twitter.

100 giorni alla Maturità 2019, parole d’ordine: ansia e disperazione

Direi che questi #100giorni aggiungono un tassello in più alla mia ansia... #maturità2019 pic.twitter.com/zBGXbaoRrG — Gloria Funes (@glofunes) 11 marzo 2019

Domani sono 100 giorni dagli esami e il mio mood è:#maturita2019 pic.twitter.com/o8j9nOhbGP — maturanda disperata (@dreamingtom) 10 marzo 2019

Mancano 100 giorni alla #Maturità2019 e nulla, la mia voglia di morire è parecchio elevata. — Sofia (@sofiaricciardi) 11 marzo 2019

-100 alla maturità, sembrava non arrivare mai questo momento, invece col ****!#maturità2019 — ale (@QGomeziunski) 11 marzo 2019

buon divertimento a tutti#100giorni pic.twitter.com/w3nXimO2Ze — BORHAP&RAMI WON BITCHES (@freddiessoul) 10 marzo 2019

domani saranno #100giorni alla maturità e io ho sempre meno voglia di studiare — (@irregulaery) 10 marzo 2019

C’è anche una nota positiva: chi la prende bene

il liceo, con tutta l’ansia che porta, mi dà un minimo di sicurezza. Pensare che uscita di lì inizieranno le vere responsabilità, mi spaventa tantissimo, quindi mi godrò al meglio questi ultimi 100 giorni di “tranquillità”.

in bocca al lupo a tuttiii! #100giormi — diletta (@dilesworld) 11 marzo 2019

-100 giorni all'epigolo. Godiamoci questi mesi di ansia prima del fatidico giorno. In bocca al lupo a tutti i #maturandi.#maturita2019 #100giorni — Letizia (@Silver_scar_00) 11 marzo 2019

Infine, ecco chi pensa solo a festeggiare

Tra i maturandi 2019 c’è chi proprio non l’ha presa bene:Pocheinvece che vogliono godersi questi ultimi giorni di superiori:Comunque sia, i 100 giorni non sono solo il giorno in cui si prende coscienza che gli esami sono vicini (fin troppo) ma anche il giorno in cui si festeggia con la propria classe. Ecco i modi in cui i maturandi hanno onorato la tradizione: